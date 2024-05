Hoe laat begint het raceweekend in Monaco?

De Formule 1 is in neergestreken in Monte Carlo en dat betekent dat één van de meest iconische weekenden op het programma staat, namelijk: de Grand Prix van Monaco.

Het Circuit de Monaco is het strijdtoneel van ronde acht van het wereldkampioenschap Formule 1. Op het krappe stratencircuit, waar maar weinig inhaalmogelijkheden zijn, hebben toppers vaak iets extra's. De kwalificatie van zaterdag is daarom één van de belangrijkste sessies van het weekend. Want met een goede startpositie is een sterke finishpositie ook bijna gegarandeerd.

Tijdschema Grand Prix van Monaco

Vanmiddag om 13:30 uur is het tijd voor de eerste vrije training in Monaco. Na die sessie waarin de coureurs vooral het nog 'groene' circuit gaan uittesten, is het om 17:00 uur tijd voor de tweede vrije training, waarin er veel racesimulaties verwacht kunnen gaan worden. Zaterdag om 12:30 uur is het laatste oefenuurtje aangebroken met derde vrije training, want om 16:00 uur zal er worden gekwalificeerd voor de Grand Prix van Monaco, die zondag om 15:00 uur van start gaat.

Vrijdag 24 mei

13:30 uur: Eerste vrije training

17:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 25 mei

12:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 26 mei

15:00 uur: Grand Prix van Monaco

