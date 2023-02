Vincent Bruins

Het Haas Formule 1-team hoopt goede resultaten aankomend seizoen. Nico Hülkenberg, de nieuwe aanwinst van de Amerikaanse renstal, denkt gevonden te hebben waar hij naar op zoek was. Teambaas Guenther Steiner laat weten dat het team zijn huiswerk heeft gedaan.

Na een ontzettend moeizaam seizoen in 2021 waarin Haas puntloos bleef, was 2022 een enorme verbetering. Kevin Magnussen keerde terug en scoorde 25 punten voor het team van Gene Haas. Dankzij de twaalf punten van Mick Schumacher erbij wist Haas als achtste in het constructeurskampioenschap te eindigen. Nu is het team op zoek naar meer en ze hopen bovenaan het middenveld te staan.

Auto doet wat ik zeg

"Al met al is het een goede [test] geweest," zo liet Hülkenberg weten. "Ik heb nu wat kilometers in de auto gereden en ik denk dat ik heb gevonden waar ik persoonlijk naar op zoek was; om goed van start te gaan met de auto en een goede connectie en harmonie te vinden. Ik heb het gevoel dat de auto doet wat ik zeg en niet andersom. We hebben enorme hoeveelheden data verzameld die het team de komende dagen zal doornemen en analyseren, en het is allemaal informatie die ook belangrijk is voor een coureur."

Meer dan 170 ronden zonder problemen

"We hebben een erg goede dag achter de rug - meer dan 170 ronden gereden zonder problemen," vertelde Steiner na afloop van de laatste sessie van de wintertest. "Er zat veel in ons programma, een racesimulatie die helemaal voltooid is en één die bijna voltooid was, dus een zeer goede dag. Over het algemeen verliep de test erg vlot met zeer weinig problemen vergeleken met de jaren hiervoor. Het hele team kwam hier zeer goed voorbereid aan - we hebben ons huiswerk gedaan - dus toen we aankwamen, stonden we meteen klaar om te beginnen en dat kon je zien. Het was een goede vooruitgang ten opzichte van vorig jaar, dus nu moeten we nog even zien waar we staan. Het is nog moeilijk om te zeggen, maar we zitten in het middenveld. Het is afwachten of we bovenaan of onderaan het middenveld staan, maar we zijn nu klaar voor de race van aankomend weekend."

