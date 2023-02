Vincent Bruins

Zondag 26 februari 2023 12:08 - Laatste update: 12:08

Sergio Pérez sloot de wintertest op Bahrain International Circuit af als allersnelste. Dat deed de Red Bull Racing-coureur gisteren met een rondetijd van 1:30.305. Hij wil echter nog niet zeggen of zijn team ook daadwerkelijk de favoriet gaat zijn in de Formule 1 aankomend seizoen.

Max Verstappen nam afgelopen donderdag de gehele eerste testdag op zich. Hij plaatste zich bovenaan de rangorde met een tijd van 1:32.837. De Nederlander reed op vrijdagmiddag zijn laatste sessie en werd toen tweede. Pérez mocht achter het stuur kruipen van de gloednieuwe RB19 op de vrijdagochtend en tijdens de gehele zaterdag. Hij was uiteindelijk het snelst van iedereen.

Artikel gaat verder onder video

Volgende week het volledige plaatje zien

"Ik denk dat het team het geweldig heeft gedaan in Milton Keynes," antwoordde Pérez op de vraag van F1TV of Red Bull de favoriet is dit jaar. "Ze hebben ontzettend hard gewerkt in de fabriek afgelopen winter. De pace zit er goed in. Ik denk dat we pas volgende week erachter gaan komen waar we echt staan. In de race zal je pas het volledige plaatje zien." Hij maakt zich in ieder geval niet zorgen om de betrouwbaarheid van de RB19: "Je kan zien dat we op dat vlak verbeteringen hebben aangebracht."

OOK INTERESSANT: Verstappen blij met goede start Red Bull: "Waren positieve dagen voor mij"

Dezelfde omstandigheden

"We zitten nu in het tweede jaar van deze generatie auto's," vertelde de Mexicaan verder. "Je ziet dus veel verbeteringen qua betrouwbaarheid, dus we hebben zonder grote problemen kunnen rijden." Pérez hoopt op goede resultaten in de seizoensopener aankomende zondag: "We willen vooraan het veld staan. Het zal een belangrijk weekend zijn, omdat de omstandigheden [van het weer en de baan] hetzelfde zullen zijn als wat we deze avond hebben ervaren. We zijn er klaar voor om het seizoen veel sterker te beginnen dan vorig jaar."

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.