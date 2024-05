De technisch directeur van de Formule 1, Pat Symonds, zal volgens Motorsport-Total binnenkort zijn afscheid aankondigen. Het medium heeft begrepen dat het vertrek al definitief is en dat heeft dan weer te maken met de voltooiing van het 2026-reglement.

Het nieuwe tijdperk Formule 1 gaat over zo'n anderhalve jaar van start. Het motorreglement staat al een tijdje vast, maar het reglement over de auto's is nog niet gepresenteerd. Vanaf 2025 mogen de teams gaan werken aan die auto's en de verwachting wordt dat het nieuwe reglement binnenkort zal volgen. Symonds heeft ook meegewerkt aan het huidige reglement en was sinds 2017 in dienst bij de organisatie.

Nieuw reglement bijna rond; taak Symonds bijna voorbij

Het nieuwe reglement is nog niet officieel goedgekeurd, maar het medium meldt dat we de bevestiging hiervan volgende maand kunnen verwachten. Symonds zou zijn werk al hebben afgerond en heeft binnen de organisatie al afscheid genomen. Het gaat hier echter niet om een gedwongen vertrek. Zo is de 70-jarige Symonds juist voor het samenstellen van het reglement binnengehaald. Na de afronding van de 2022-regels werd verwacht dat Symonds al met pensioen zou gaan, maar hij besloot toch mee te werken aan het nieuwe reglement.

Met opgedane kennis terug naar F1-team?

Symonds heeft in het verleden voor diverse teams gewerkt en het Duitse medium verwacht dan ook dat hij weer binnenkort bij een Formule 1-team zal gaan aansluiten. Symonds is al sinds de jaren tachtig actief in de sport en begon zijn loopbaan bij Toleman in 1980. Dat team werd later Benetton Formula en Symonds groeide mee. Ook toen de naamsverandering kwam in 2002, toen het team onder Renault F1 doorging, bleef Symonds onderdeel van de renstal. Symonds stond echter ook onder een vergrootglas toen 'Crashgate' in 2008 plaatsvond en in 2009 werd bekend dat Symonds geen onderdeel meer was van Renault F1. Later keerde Symonds nog terug als consulent voor Virgin Racing, dat later Manor F1 werd. Vanaf 2017 was hij werkzaam bij de organisatie van de sport en het plotselinge vertrek kan wijzen op een terugkeer bij een Formule 1-team.

