Het team van Ferrari behoudt haar speciale Ferrari-bonus, maar het geld dat naar de Italiaanse renstal gaat, wordt wel gelimiteerd. De teams zijn samen met de FOM en de FIA aan het onderhandelen over een nieuwe Concorde Agreement, dat vanaf 2026 van kracht moet worden.

Het akkoord tussen de teams, de FIA en de FOM is een belangrijk punt binnen de sport. Zo wordt daarmee de toekomst voor een bepaalde periode vastgelegd. De huidige Concorde Agreement loopt tot en met het einde van 2025 en voor de nieuwe periode staan er toch wel een aantal wijzigingen op het programma. Zo ontvangen diverse teams aan het einde van het seizoen een bonus, omdat ze bijvoorbeeld een lange staat van dienst hebben binnen koningsklasse. McLaren is één van die teams, maar ook het legendarische Williams ontvangt iets voor haar loyaliteit. Ferrari kon altijd rekenen op een extra bonus, omdat het elk jaar van het wereldkampioenschap Formule 1 aanwezig is geweest in de sport.

Ferrari-bonus

Hoewel Ferrari ook in de nieuwe overeenkomst kan rekenen op de bonus, wordt er volgens Motorsport.com in de nieuwe Concorde Agreement wel een limiet gesteld. Zo ontvangt het Italiaanse team op dit moment minimaal vijf procent van het totale prijzengeld, als bonus. Maar hier zit nog trapsgewijs een formule aan, zodat het team maximaal 10 procent kan binnenhengelen. Dat wordt overigens door enkele teambazen ook begrepen. Zo vertelde Williams-teambaas James Vowles dat Ferrari toch wel iets speciaals toevoegt.

Trapconstructie wordt geschrapt

Desalniettemin komt er een limiet op de bonus voor Ferrari. Bronnen vertellen aan het medium dat in het volgende Concorde Agreement Ferrari 'slechts' vijf procent zal krijgen als bonus, ongeacht het niveau van de prijzenpot. Het houdt in dat Ferrari nog steeds kan genieten van de bonus, maar dat zal dus vanaf het nieuwe akkoord maximaal vijf procent zijn en is dus niet meer afhankelijk van wat er precies binnen gaat komen. Belangrijker nog, de trapconstructie valt weg en dus kan de Scuderia de eerdere tien procent uit het hoofd zetten.

