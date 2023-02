Vincent Bruins

Zondag 26 februari 2023 11:16

Felipe Drugovich mocht tijdens de wintertest op Bahrain International Circuit invallen voor Lance Stroll die geblesseerd was geraakt bij een fietsongeluk. De Braziliaan vertelt genoten te hebben van zijn tijd in de gloednieuwe AMR23-bolide van Aston Martin.

Drugovich nam de ochtendsessie op zich op de eerste dag van de test in Bahrein afgelopen donderdag. Hij werd uiteindelijk zevende na een probleemloze sessie. Op de zaterdagochtend werd de 22-jarige zelfs derde op een seconde achterstand van de Ferrari van Charles Leclerc. De reservecoureur van Aston Martin is een kandidaat om Stroll te vervangen voor de seizoensopener aankomende zondag, mocht de Canadees nog niet op tijd hersteld zijn.

Artikel gaat verder onder video

Vergelijken met Fernando Alonso

"Ik heb echt genoten van mijn tijd achter het stuur van de AMR23," zei Drugovich na de laatste dag van de wintertest. "Ik denk dat we goede vooruitgang hebben geboekt tijdens de driedaagse test. Het was geweldig om vanmorgen weer in de auto te stappen en ik ben blij met de setupwijzigingen die zijn aangebracht sinds mijn eerste dag in de auto. Het team heeft echt goed werk geleverd door de feedback van Fernando en mij te implementeren. Het was een waardevolle ervaring om mijn eigen waarnemingen te vergelijken met die van een tweevoudig wereldkampioen."

OOK INTERESSANT: Aston Martin over Vettel als mogelijke vervanger van Stroll: "Dat zal ik niet vertellen"

Alles uit de kast gehaald

"Over het algemeen zijn de opmerkingen die we hadden, vergelijkbaar en ik denk dat we goed hebben samengewerkt om het team te helpen alles uit de kast te halen tijdens deze wintertest van drie dagen," vertelde de regerend Formule 2-kampioen verder over Alonso. "De auto voelt als een stap vooruit ten opzichte van vorig jaar, maar we moeten niet vergeten dat alle teams zich tijdens de winter hebben ontwikkeld en daarom zullen we hard blijven werken om dit momentum vast te houden. We voelen ons positief, hoewel we pas tijdens de kwalificatie aanstaande zaterdag een echte indicatie zullen hebben van ons tempo vergeleken met de rest."

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.