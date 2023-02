Lars Leeftink

Zondag 26 februari 2023 07:59

Gaat Sebastian Vettel volgend weekend al terugkeren bij Aston Martin? Mike Krack, teambaas van het team, moest antwoorden op een vraag over de geruchten dat Vettel in Bahrein wel eens de vervanger van Lance Stroll zou kunnen worden mocht de Canadees niet kunnen racen.

Door het ongeluk van Stroll op de fiets moest hij alle testdagen al overslaan en is het hoogst onzeker of hij vrijdag kan beginnen aan het nieuwe seizoen. Felipe Drugovich lijkt de meest logische naam, aangezien hij ook reed tijdens de testdagen en reservecoureur is. Toch wordt ook de naam van Vettel genoemd. In gesprek met Autosport krijgt Krack de vraag of er contact is geweest met Vettel. "Ik heb een paar telefoontjes gehad met Sebastian. Maar dit is vorig jaar ook zo geweest en dit zal in de toekomst zo blijven." Krack had ook geen zin om te vertellen of Vettel interesse heeft in een terugkeer. "Dat zal ik niet vertellen."

Vettel kanshebber?

Ondanks dat het zeker een mogelijkheid is, gaat Aston Martin nog steeds uit van Stroll en Fernando Alonso als rijdersduo in Bahrein. "Ik bedoel, dit is zeer, zeer hypothetisch. Allereerst is ons plan om Lance in de auto te hebben. En dan zien we wel verder, want we hebben eerst Bahrein voordat we het over Djedda hebben. We hebben de definitieve beslissing nog niet genomen. Dat is het punt. Vergeet één ding niet. Hij [Vettel] had een zeer, zeer grondig plan in gedachten voor zijn pensioen. En ik denk dat dit ook iets is dat je moet respecteren. Dus laten we zien wat er gebeurt."

Plan B

Krack weet echter niet nog zeker hoe het er volgend weekend uit gaat zien. "Ik weet het eerlijk gezegd niet op dit moment. Hij is natuurlijk ons Plan A. We willen Lance terug in de auto hebben, maar we moeten wachten op wat hij zegt en wat de dokters zeggen. We moeten zien hoe de situatie zich de komende dagen ontwikkelt. Het is net als in het voetbal: je hebt spelers die een beetje geblesseerd zijn, en je wacht tot het laatste moment en dan beslis je of ze kunnen spelen of niet." De vraag is wie dan de volgende optie is, mocht Stroll niet in actie kunnen komen. "Over Plan B moeten we dan beslissen. We hebben een aantal Plan B's, maar dat komt pas als Plan A niet mogelijk is. Het is heel eenvoudig. Kan hij rijden of kan hij niet rijden?"

