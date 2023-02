Redactie

Zaterdag 25 februari 2023 14:29

Chief technical officer van de Formule 1 Pat Symonds is van mening dat het te vroeg is om Max Verstappen te bestempelen als een grootheid van de sport, ondanks zijn "absoluut geweldige" vorm.

De Nederlander greep afgelopen jaar op zeer indrukwekkende wijze zijn tweede achtereenvolgende wereldkampioenschap bij de coureurs waarbij hij uiteindelijk 146 punten voor Ferrari-coureur Charles Leclerc eindigde. Verstappen heeft aankomend seizoen de kans om slechts de elfde coureur in de geschiedenis van de sport te worden die zich drie keer tot wereldkampioen kroonde, ondanks dat hij nog altijd slechts 25 jaar oud is. Symonds, die een succesvolle carrière in de Formule 1 opbouwde bij Benetton, Renault en Williams en nu de leiding heeft over de technische kant van de sport, werd gevraagd of de heldendaden van Verstappen hem tot een van de grootheden van de sport hebben gemaakt.

Neerwaartse spiraal Ferrari

"Ik denk dat het nog te vroeg is om dat te zeggen", antwoordde de Brit. "Hij reed fantastisch afgelopen jaar, maar de uitdaging verdween wel een beetje, toch?" Daarmee doelt hij op de neerwaartse spiraal van Ferrari. De Italiaanse grootmacht werd geteisterd door een reeks strategische missers en persoonlijke fouten vanuit zowel het management als de coureurs, waardoor de strijd om het wereldkampioenschap al relatief vroeg in het seizoen verloren ging.

Te vroeg om te zeggen

Symonds vervolgde: "Ferrari was er aan het begin van het jaar en aan het eind van het jaar. Het was niet zo dat ze echt wegvielen, want de mate van competitiviteit was goed in de laatste paar races. Gedurende de rit brachten de fouten en de strategische beslissingen Max in een geweldige positie. Ik doe niets af aan zijn talent, zijn vaardigheid, zijn leeftijd - het is absoluut geweldig -, maar ik denk dat we nog een aantal jaar nodig hebben."

