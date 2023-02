Vincent Bruins

Zaterdag 25 februari 2023 09:49 - Laatste update: 09:49

Lance Stroll kwam afgelopen maandag met het nieuws dat hij de testdagen in Bahrein moest missen. Hij had een ongeluk meegemaakt, terwijl hij aan het trainen was op zijn fiets, ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Volgens F1TV zou de Canadees dit weekend echter nog in de simulator stappen.

Mariana Becker van BandSports die in de paddock van Bahrain International Circuit is, meldde afgelopen donderdag dat Stroll beide polsen had gebroken. Hij zou naar verluidt al wel aan één pols geopereerd zijn. Tijdens de zaterdagochtendsessie van de wintertest vertelde F1TV-commentator Will Buxton dat Stroll dit weekend in de simulator stapt na een bezoek te hebben gebracht aan Dr. Xavier Mir.

Vandoorne sluit invalbeurt uit

Felipe Drugovich heeft het stoeltje van Stroll overgenomen tijdens deze wintertest. Stoffel Vandoorne heeft in een exclusief gesprek met GPFans aangegeven dat hij niet zal invallen voor Stroll, mocht de Aston Martin-coureur niet op tijd hersteld zijn voor de Grand Prix van Bahrein: "Ik zit nu in Kaapstad [voor Formule E] en nu rijdt Felipe Drugovich de testdagen in Bahrein. Dan lijkt het mij ook logisch dat hij de wedstrijd zal doen, omdat ik niet op de test aanwezig kan zijn."

Bezoekje aan Dr. Mir

Volgens Will Buxton heeft Stroll een bezoek gebracht aan Dr. Xavier Mir, de beste traumadokter in Spanje. Dat vertelde de commentator in de zaterdagochtendsessie van de wintertest op F1TV. Mir is een expert op het gebied van verwondingen en blessures bij MotoGP-rijders. Naar verluidt stapt Stroll dit weekend al in de simulator. Zo zou het team kunnen beoordelen of zijn pols goed genoeg is hersteld. Drugovich neemt op dit moment deel aan de wintertest naar Fernando Alonso, omdat Aston Martin hem zoveel mogelijk tijd op de baan wil geven in het geval dat de Brazilliaan moet invallen in de seizoensopener volgende week.

