Mercedes staat er positief in na de eerste dag van de wintertest in Bahrein, al vindt de Duitse renstal nog wel dat het wat onduidelijk is waar ze precies staan vergeleken met de competitie. Directeur trackside engineering Andrew Shovlin is blij om te werken met de W14 die een rustigere en stabielere basis heeft dan de auto van vorig jaar.

George Russell mocht in de ochtend achter het stuur kruipen van de nieuwe Mercedes-bolide. Hij werd vijfde in de sessie, nadat hij 1.215 langzamer was dan Max Verstappen. Tijdens de middag zakte Russell naar P9, terwijl Lewis Hamilton een zesde tijd pakte, 0.671 seconden langzamer dan de Red Bull van de Nederlander.

Onmogelijk om te zeggen

"Hoe we presteren is altijd wat onduidelijk na de eerste dag," legde Shovlin uit. "Het is dus onmogelijk om te zeggen waar we staan, maar we hebben al verschillende belangrijke dingen geïdentificeerd waar we wat prestaties zouden kunnen vinden. We gaan ervan uit dat we een inhaalslag moeten maken en dat we alles uit de kast moeten halen om die prestaties te vinden voor de eerste race hier over een week. De komende twee dagen zullen net zo druk zijn als vandaag, omdat we alles wat we kunnen leren in het programma proppen."

Rustiger en stabieler

"Hopelijk blijft de auto soepel lopen en kunnen we het meeste halen uit de tijd die we op het circuit hebben," ging de 49-jarige Brit verder. "De auto heeft van start tot finish zonder problemen gereden en dat heeft ons in staat gesteld om het ambitieuze programma van de eerste dag af te ronden. Het duurt altijd een paar dagen om een nieuwe auto te begrijpen, maar we hebben een redelijk idee waar we de balans willen verbeteren. Het was bemoedigend dat het een veel rustigere, stabielere basis is om mee te werken vergeleken met de W13."

