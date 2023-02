Remy Ramjiawan

Donderdag 23 februari 2023 15:47 - Laatste update: 15:48

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde heeft de echte RB19 tijdens de ochtendsessie van de eerste testdag bekeken en moet toegeven dat Red Bull weer een kunststukje heeft afgeleverd. De 37-jarige coureur kijkt vooral naar de vloer en bij Viaplay gaat hij op de details in.

De renstal uit Milton Keynes presenteerde eerder deze maand de livery van de RB19, maar het was duidelijk dat de RB18 werd gepresenteerd. Tijdens de testdagen gaan de kaarten echter wel op tafel en ook Red Bull reed donderdagochtend met de daadwerkelijke bolide van het seizoen. Max Verstappen wist tijdens de eerste sessie 71 ronden te rijden en daarmee lijkt het in ieder geval met de betrouwbaarheid voorlopig wel goed te zitten.

Gewicht

Ieder team is bezig geweest met het gewicht, zo ook Red Bull. Sommige teams hebben hele stukken van hun livery geschrapt, om op die manier kilo's te besparen. Bij RB19 is het niet goed te zien, maar halverwege de auto en onder de sidepodes heeft de renstal uit Milton Keynes ook de bestickering verwijderd. "Red Bull is ook bezig geweest om het gewicht van de auto naar beneden te krijgen. En wat je ziet, is een heel stuk carbon helemaal tot aan de sidepods. Dat gedeelte is niet meegespoten en niet beplakt. Hiermee bespaar je zo halve kilo tot een hele kilo", legt Van Der Garde uit.

Trucjes

Hij vervolgt: "We weten dat het bij Red Bull draait om de flow onder de sidepods en dat hebben ze daar heel smal gemaakt, om zoveel mogelijk gebruik te maken van de vloer en van de flow." Toch blijken er nog wel een aantal vraagtekens te zijn voor de analist. Red Bull heeft namelijk twee 'trucjes' op de vloer zitten en Van Der Garde weet nog niet precies waar die voor dienen. "Ze hebben op de vloer nog een aantal mooie trucjes zitten en zoiets heb ik nog niet eerder gezien", zo wijst de coureur naar twee flappen op de vloer. Al met al is Van Der Garde onder de indruk: "Maar heel eerlijk, ik vind dit wel weer uniek en geniaal om te zien en je ziet gelijk dat ze er weer goed bijzitten."

