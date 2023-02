Remy Ramjiawan

Donderdag 23 februari 2023 14:11 - Laatste update: 15:35

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt tevreden terug op de eerste testsessie waarin George Russell achter het stuur van de W14 kroop. De Brit wist uiteindelijk de vijfde tijd te rijden maar belangrijker nog, de W14 heeft 69 ronden op het bord gezet.

Mercedes had in 2022 veel last van het porpoising en kon daardoor niet direct aan de snelheid van de W13 werken. Dat moet dit jaar allemaal anders en hoewel de W14 er op het oog snel uitziet, zal dat in de praktijk nog moeten blijken. Het gehobbel zou dit seizoen niet aanwezig moeten zijn bij het team uit Brackley en bij RaceFans blikt de teambaas terug op de eerste testsessie.

Artikel gaat verder onder video

Productieve ochtend voor Mercedes

"We verzamelen veel data, want dat was belangrijk om te correleren na vorig jaar, en proberen verschillende dingen uit. Een productieve eerste ochtend dus. Er is geen gestuiter, wat goed nieuws is, afgezien van die grote hobbel aan het eind van het rechte stuk", zo opent Wolff. De correlatie tussen wat de computer in de fabriek zegt en wat de auto daadwerkelijk op de baan doet, is enorm belangrijk voor de teams. Afgelopen jaar wist Mercedes tijdens de testdagen dat het in de problemen zat, aangezien de auto aan het porpoising was. "De auto stuiterde maar rond en we waren echt niet in staat om er goed mee te rijden. Dus dat is heel anders", zo vergelijkt de teambaas.

Lewis and the W14 on track. šŸ–¤šŸ’› pic.twitter.com/AIsjaqfB8a — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 23, 2023

Programma afwerken

Voor de testdagen hebben de teams een heel programma bedacht en dat is bij Mercedes niet anders. "Ik denk dat we nu een solide basis hebben om vanuit te werken en te proberen de auto te optimaliseren, wat we nog niet hebben gedaan. Het gaat erom uit te zoeken of er gebieden zijn die de prestaties kunnen belemmeren, zoals vorig jaar met het stuiteren. We moeten gewoon het programma doorlopen", aldus Wolff.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiĆ«le F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen ā‚¬4,33 per maand.