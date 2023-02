Remy Ramjiawan

Donderdag 23 februari 2023 13:38

Dr. Helmut Marko wijst naar het gewicht van de RB19 en is blij dat het team dit jaar ervoor heeft kunnen zorgen dat het minimumgewicht is gehaald. Aan het begin van 2022 was de RB18 nog te zwaar, maar dat probleem zal dit seizoen niet voorkomen.

Het minimumgewicht is een heet hangijzer binnen de sport. Dit jaar is het minimumgewicht 798 kg en niet ieder team zit daar nog op. In een poging om zoveel mogelijk gewicht te besparen hebben diverse team ervoor gekozen om het kleurenschema dit jaar in een afgezwakte vorm op de auto te zetten. Daardoor zijn er dit jaar veel auto's in het zwart gekleurd, in een poging van de teams om gewicht te besparen.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull RB19

Max Verstappen heeft de ochtendsessie tijdens de eerste testdag verreden en zit inmiddels weer in de auto voor de middagsessie. Marko legt bij Auto Motor und Sport de verschillen van de RB19 ten opzichte van de RB18 uit. "We zitten aan de gewichtslimiet. Dat was een sterke prestatie van het team, als je bedenkt hoe ver we er vorig jaar overheen zaten", zo legt de Oostenrijker opgetogen uit. Het betekent dat de RB19 niet hoeft af te slanken en dat is weer een zorg minder voor de renstal uit Milton Keynes.

OOK INTERESSANT: Ferrari reageert op 'niet opzettelijke' ingedeukte neus tijdens ochtendsessie wintertest

'Vroeg klaar met de auto '

De eerste testsessie zit erop en Marko is tevreden met wat hij heeft gezien. "Het is bijna beangstigend hoe vroeg we dit jaar klaar waren met de nieuwe auto en hoe soepel alles tot nu toe heeft gewerkt", zo knijpt de Oostenrijker zichzelf in de arm. Een vlekkeloze start is waar elk team op hoopt en voor Red Bull Racing, die als verdedigend kampioen het nieuwe jaar ingaat, staat er dan ook veel op het spel in 2023.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.