Remy Ramjiawan

Donderdag 23 februari 2023 13:08

Het team van Ferrari heeft opheldering gegeven over de beelden van de ingedeukte neus van de SF-23. Er werd gespeculeerd over een eventuele maas in de wet of een ander trucje dat het team uit Maranello zou hebben gevonden, maar Ferrari onthult dat het een probleem was en geen nieuwe uitvinding.

In aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen proberen de teams elkaar te slim af te zijn. Het zou niet de eerste keer zijn dat een renstal een innovatie naar de testdagen meeneemt, waarvan de andere teams vermoeden dat het illegaal is. Het gaat hier echter nog om de testdagen en dus hebben de teams nog de tijd om te reageren op een besluit van de FIA, als het echt zou gaan om een overtreding. Dat blijkt echter bij Ferrari niet het geval te zijn.

Geen uitvinding

Bij F1TV legt het team uit dat de ingedeukte neus geen nieuwe innovatie betreft. De buiging in de neus zou veroorzaakt zijn door mogelijk het ontbreken van de juiste steun. Ook kan het zijn veroorzaakt door een verkeerde montage. Het team benadrukt dat het hier niet gaat om een technisch hoogstandje en dat het fenomeen dus 'niet opzettelijk' was.

Voorvleugel

Er waren veel ogen gericht op de neus van de SF-23, aangezien Ferrari met de voorvleugel heeft laten zien dat ze het reglementenboek goed hebben geĆÆnspecteerd. De Scuderia heeft namelijk verbindingsstukjes op de voorvleugel aangebracht en zo'n zelfde concept nam Mercedes vorig jaar ook mee, maar uit angst voor een protest is er niet meegereden. Dit jaar is de desbetreffende regel verdwenen uit het reglementenboek en dat had Ferrari gezien.

