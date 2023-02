Ferrari stuitert met SF23 op Bahrein: is porpoising teruggekeerd?

Remy Ramjiawan

Donderdag 23 februari 2023 11:41 - Laatste update: 11:51

Het probleem waar de teams vorig jaar al last van hadden, porpoising, lijkt te zijn teruggekeerd bij Ferrari. De SF-23 in de handen van Carlos Sainz stuiterde en hobbelde over het circuit in Bahrein en dat zou met alle maatregelen van de FIA niet meer mogen gebeuren.

De testdagen zijn begonnen in de Formule 1. Het biedt de teams en de coureurs de gelegenheid om problemen vroegtijdig te tackelen, voordat het seizoen volgende week van start gaat. Bij Ferrari lijkt het porpoising te zijn teruggekeerd en de Italiaanse renstal zal er dan ook aan moeten werken om ervoor te zorgen dat het gehobbel voor de start van de eerste race is verholpen.

Artikel gaat verder onder video

Porpoising

Vanwege de auteursrechten kunnen we geen beelden van het gestuiter laten zien, maar op social media circuleren de filmpjes van de hobbelende bolide van Sainz. Mercedes heeft vorig seizoen gelobbyd om het probleem vanuit de FIA op te lossen. De autobond stelde onder andere als reactie daarop voor om de vloer enkele millimeters te verhogen en er kwamen sensoren om het gestuiter in kaart te brengen. Het is nog de vraag of het gehobbel binnen de bandbreedte valt die de FIA heeft opgesteld. Op Twitter reageren de fans van het merk op het gehobbel en het gestuiter.

ferrari is porpoising but redbull has poor ride quality bouncing all over those bumps — Throttle #44 (@HammerWatch44) February 23, 2023

Yeah that Ferrari was bouncing bouncing, like porpoising bad — Forza (@bagbaggybagM) February 23, 2023

Ferrari porpoising šŸ˜­šŸ˜­ May it continue — Ikaris (@Eternal11th) February 23, 2023

Ferrari are pushing the setup it seems. Itā€™s bottoming/porpoising a lot down the straight. — - (@F1Merc44) February 23, 2023

