Het is Max Verstappen gelukt om het hoofd koel te houden in China en daarmee zijn vierde zege van het jaar te pakken. Sergio Pérez moest uiteindelijk genoegen nemen met P3, want het tempo van Lando Norris was hem net iets te hoog. Daniel Ricciardo had behoefte aan een sterk weekend, maar viel door de klapper met Lance Stroll vroegtijdig uit.

