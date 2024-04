Lewis Hamilton leek vrijdag tijdens de sprintracekwalificatie even kort er met de pole position vandoor te gaan, al ging die uiteindelijk tóch naar Lando Norris. De zevenvoudig wereldkampioen was blij dat de weergoden hem gunstig gezind waren en blikt vooruit op de sprintrace van zaterdag.

De sprintkwalificatie voor de Grand Prix van China was voorafgaand aan de sessie natuurlijk al een redelijk groot vraagteken wegens het gebrek aan kilometers voor de teams. Het is voor het eerst sinds vijf jaar dat we weer in Shanghai zijn en dus wist men voor het ingaan van de sprintkwalificatie amper waar de teams stonden. Daar bovenop ging het ook nog eens los vanuit boven. In de derde sessie kwam het met bakken uit de hemel en waren de omstandigheden op het spekgladde circuit uiterst verraderlijk.

Blij met de regen

Zoals wel vaker in zo'n lastig door te komen sessie met veel regen, zijn het vaak de grote mannen en beste coureurs die boven komen drijven. Het was dan ook geen verrassing dat Lando Norris, Hamilton en Fernando Alonso de top drie wisten te vormen. Hamilton was blij met de regen: "Het was ontzettend verraderlijk. Er was weinig grip voor iedereen, dus ik ben blij. Op het moment dat ik de regen zag komen, werd ik blij. Met droge omstandigheden zijn we niet snel genoeg", stelt de recordkampioen in gesprek met Sky Sports.

Vooruitblik

Hamilton vervolgt: "Toen de regen uit de lucht kwam, dacht ik dat we een veel betere kans hadden. Dat kwam uiteindelijk ook tot leven", voegt hij daaraan toe. Vervolgens blikt Hamilton vooruit op de sprintrace van zaterdag. "Het hangt er allemaal vanaf hoe de condities gaan zijn. Als het is zoals het nu was, hebben we zeker een kans op een goed resultaat vooraan. Als het droog is, zullen de Ferrari's en Red Bulls ons inhalen, maar misschien kunnen we een aantal anderen achter ons houden."

