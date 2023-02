Remy Ramjiawan

Woensdag 22 februari 2023 21:05 - Laatste update: 21:05

Sergio Pérez wil in 2023 het beste seizoen ooit gaan neerzetten. De Mexicaan wist in 2022 twee races te winnen en een pole position bij te schrijven en aan het einde van het seizoen wist hij plek drie te pakken in het klassement. Voor het 2023-seizoen wil hij de lat hoger gaan leggen en dus lijkt hij te wijzen naar een strijd om het kampioenschap.

Checo gaat in 2023 beginnen aan zijn derde jaar bij Red Bull Racing. Als teamgenoot van Max Verstappen wist hij in 2021 een belangrijke rol te spelen tijdens de laatste race van het jaar, waardoor Verstappen de titel wist te pakken. In 2022 was de Mexicaan weer enorm belangrijk, maar dan voor het constructeurskampioenschap. Hoewel Pérez in de tweede helft van het seizoen de RB18 maar moeilijk onder controle kon krijgen, heeft hij in de winterstop veel uren in de fabriek doorgebracht. Alles is erop gericht om te vlammen in 2023.

Artikel gaat verder onder video

Testdagen zijn enorm belangrijk

Bij Formula1.com blikt Pérez vooruit op de testdagen. "Testen is heel belangrijk omdat het de enige tijd van het jaar is waarin je echt grote veranderingen kunt doorvoeren en verschillende set-ups in de auto kunt verkennen", zo legt hij uit. Daar waar teamgenoot Verstappen op donderdag de hele dag in de RB19 zal gaan zetten, komt Perez op vrijdag in de ochtendsessie achter het stuur van de nieuwe bolide te zitten en daar heeft hij zin in. "Ik kijk er enorm naar uit om weer achter het stuur van de RB19 te kruipen."

'Wil mijn beste seizoen ooit hebben'

Het contract van Checo bij Red Bull Racing loopt tot het einde van 2024 en ondanks dat hij zich nog geen zorgen maakt om de periode daarna, heeft Pérez al wel eerder uitgesproken dat hij nog een langere tijd wil racen in de koningsklasse. Aan de motivatie zal het in ieder geval niet liggen want Pérez is klaar voor het nieuwe jaar. "Ik heb het gevoel dat alles nog maar net begonnen is, ik wil dit jaar genieten en mijn beste seizoen ooit hebben", aldus de 33-jarige Pérez.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.