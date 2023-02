Remy Ramjiawan

Voor Nyck de Vries gaat over een week zijn langverwachte droom in vervulling. De Friese coureur gaat namelijk beginnen aan zijn eerste voltijds jaar in de Formule 1 en weet dat het neer zal gaan komen op zijn prestaties.

Hoe De Vries de sport uiteindelijk heeft bereikt, daar is al een heleboel over gezegd. Hoewel hij nog altijd met een glimlach terugkrijgt op die periode, begint voor De Vries nu wel het echte werk. De 28-jarige Nederlander vormt samen met Yuki Tsunoda een team bij AlphaTauri, maar tegelijkertijd is de Japanner wel zijn eerste concurrent. Tijdens de filmdag heeft De Vries al een aantal rondjes kunnen rijden in de AT04 en hij legt dan ook zijn verwachtingen uit.

Voor de Formule E-kampioen van 2021 is het nog even afwachten om te zien waar de AT04 zal staan ten opzichte van de concurrentie. "Wat betreft m'n eerste indruk op het circuit, het is natuurlijk vrij vroeg om te oordelen. Maar we hebben een goeie eerste filmdag gehad", zo legt hij uit in het persbericht van AlphaTauri. Veel tijd krijgt de Nederlander niet om te wennen aan de nieuwe auto, er zijn dit jaar namelijk slechts drie testdagen. "Er is in dit tijdperk natuurlijk weinig fysieke tracktime. Dus we kunnen niet zoveel meer testen, voordat het seizoen begint. Dus veel voorbereiding zit op het fysieke vlak en ook op de simulator, maar gelukkig hebben we nog wel wat tijd voordat de eerste race van start gaat."

De Vries heeft hard gewerkt om via een omweg alsnog de Formule 1 te bereiken. Hij erkent dan ook dat er een droom is uitgekomen, maar er staat nog wel een cadeau op zijn verlanglijst: "Om als Nederlander de kans te krijgen om in Nederland een Formule 1 race te rijden, dat is natuurlijk heel uniek. Dus daar kijk ik nog het meeste naar uit." Ondanks dat de droom in vervulling zal gaan, is het natuurlijk ook gewoon topsport en dat realiseert De Vries zich ter degen. "Ik hoor hier [Formule 1] nu thuis en dan gaat het natuurlijk om presteren. Het is nu 2023, een nieuw hoofdstuk en ik kijk er naar uit om te gaan racen", aldus De Vries.