We zitten om 05:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de eerste en enige vrije training op het Shanghai International Circuit. De Grand Prix van China is de vijfde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de zeventiende maal gehouden worden in de district Jiading. Het is 21°C en bewolkt, maar nog wel droog, al ligt de regen op de loer. De enige vrije training voor de Grand Prix van China, voordat we gaan kwalificeren voor de Sprint later deze vrijdag, gaat bijna van start. Wie gaat de snelste tijd pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

