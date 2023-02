Remy Ramjiawan

Dr. Helmut Marko gaat ervan uit dat Red Bull Racing in 2023 weer goed voor de dag zal komen. De adviseur van het team ziet dat er maar weinig is veranderd in het reglement en verwacht een goed pakket met de RB19 in huis te hebben, al houdt hij een slag om de arm, hij is immers geen engineer.

Red Bull Racing staat in 2023 voor een bijna onmogelijke taak om het 2022 seizoen te overtreffen. De renstal wist maar liefst zeventien overwinningen bij te schrijven, iets wat in de geschiedenis van de renstal nog niet eerder is gebeurd. Toch heeft het ook nadelen, want de formatie uit Milton Keynes kan rekenen op de minste ontwikkelingstijd, aangezien het kampioen bij de teams werd. Daardoor kunnen de andere renstallen dichterbij komen, maar vooralsnog vertrouwt Marko op zijn team.

Bij Kronen Zeitung gaat de 79-jarige Marko in op het nieuwe jaar en kijkt hij naar het duo achter het stuur. "We zullen een nog zelfverzekerder Max [Verstappen] zien door zijn routine. De manier waarop hij zich heeft ontwikkeld is opmerkelijk. Hij is ook een echte bandenfluisteraar geworden en heeft een ongelooflijk overzicht in de race", zo wijst Marko naar de kwaliteiten van de Nederlandse coureur.

Teamgenoot Sergio Pérez kon het afgelopen jaar twee overwinningen pakken en hoewel het onderlinge verschil soms nog wel groot is, ziet Marko dat de Mexicaan stappen aan het maken is. "Sergio groeit mee met Max. En: je moet eerst drie jaar lang een teamgenoot Verstappen verdragen. Sergio is niet kapot gegaan, dat is al een sterke prestatie. Maar qua snelheid is Max waarschijnlijk duidelijk superieur over het hele seizoen", aldus Marko.

