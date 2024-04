Hoe laat begint het sprintweekend in China?

Vrijdag begint het vijfde raceweekend van het seizoen in de Formule 1, het weekend van de F1 Grand Prix van China. Het is een sprintweekend, waardoor het programma er wat anders uitziet dan normaal. Hoe laat gaat het weekend vrijdag beginnen?

De eerste vier raceweekenden van het seizoen 2024 zijn voornamelijk gedomineerd door Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander veroverde vier keer pole position en won drie keer de race, waarbij hij tijdens de Grand Prix van Australië uit zou vallen. De Nederlander gaat met zijn team dan ook als favoriet beginnen aan het weekend in China, waar voor het eerst sinds 2019 weer eens gereden wordt. Dit vanwege de coronapandemie, de pandemie die in China tot vorig jaar nog voor strenge regels heeft gezorgd.

Sprintweekend in China

De jaren voordat in 2020 de race voor het eerst geen doorgang kon vinden, werden vooral door Sebastian Vettel en Lewis Hamilton gedomineerd. Verstappen heeft nog nooit op het circuit in Shanghai gewonnen en zal proberen het volgende circuit dat op de F1-kalender staat van zijn lijstje af te strepen, een lijstje dat al redelijk compleet begint te worden. Daarnaast is dit ook een sprintweekend, waardoor er op vrijdag dus de eerste en enige vrije training afgewerkt wordt. Daarna volgt er een kwalificatie voor de sprintrace, waarna op zaterdag de sprintrace zelf de eerste sessie van de dag is. Deze wordt gevolgd door de kwalificatie voor de race op zondag, waarna op zondag gewoon de race verreden wordt.

Hoe laat begint het weekend in China?

Voor de Nederlandse fans is dit het derde weekend op rij dat de wekker vroeg gezet moet worden en het voorlaatste weekend (hierna nog Miami) dat er afwijkende tijden zijn. Daarna zal, met Canada als uitzondering, de Formule 1 vooral in Europa gaan racen tot eind september. Vrijdag begint in Shanghai om 05:30 uur het raceweekend met de eerste en enige vrije training. Om 09:30 uur begint vervolgens de Sprint Shootout, waarin de coureurs zich gaan proberen zo goed mogelijk te kwalificeren voor de sprintrace op zaterdag.

