Volgende week staat na vijf jaar afwezigheid de Grand Prix van China eindelijk weer op het programma. Voor het eerst dit seizoen gaan we rijden volgens het 'nieuwe' sprintraceformat dat in 2023 geïntroduceerd werd. Hoe zat het ook alweer precies qua regels en sessies tijdens deze weekenden?

De Grand Prix van China is heel lang vaste prik geweest op de kalender, maar inmiddels is het alweer vijf jaar geleden dat we met het gehele Formule 1-circus richting Shanghai zijn getrokken. De laatste race op Chinese bodem werd op zondag 19 april 2019 gereden en was toentertijd de derde race van het jaar. Destijds was het Lewis Hamilton die de zege wist te grijpen voor teamgenoot Valtteri Bottas. Ook Sebastian Vettel - rijdend voor het team van Ferrari - mocht mee naar het podium. Max Verstappen werd vierde op het Shanghai International Circuit.

Sprintraceformat in 2024

Volgende week keren we dus eindelijk terug in China en om dat te vieren gaan we dat doen met het eerste sprintraceweekend van het jaar. De sprintraces - die in 2021 werden geïntroduceerd - gingen vorig seizoen wegens de nodige kritiek op de schop. De FIA introduceerde de Sprint Shootout, een verkorte kwalificatie die de startopstelling bepaalt voor de sprintrace van de zaterdag. De twee sprintsessies zorgen ervoor dat we geen VT2 en VT3 rijden in dit weekend. De coureurs krijgen dus maar één kans om te oefenen, voordat we overgaan op een sessie waar het er echt om draait. In tegenstelling tot 2023, is de Sprint Shootout nu al op de vrijdag, waar vorig seizoen de kwalificatie voor de race al op vrijdag werd gereden.

Sprint Shootout

De Sprint Shootout wijkt af van de reguliere kwalificatie, al zijn er ook overeenkomsten. De sessie wordt afgewerkt aan de hand van een Q1, Q2 en Q3. Deze sessies zijn echter korter dan de sessies tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix. Q1 duurt 12 in plaats van 18 minuten, Q2 duurt 10 in plaats van 15 minuten en Q3 duurt 8 in plaats van 12 minuten. In Q1 en Q2 moeten coureurs verplicht op een nieuwe set mediums rijden. In Q3 moet de zachte band verplicht onder de bolides worden geschroefd, maar dit hoeft geen nieuwe set te zijn. Aan de hand van de Shootout, wordt de startopstelling voor de sprintrace van zaterdag bepaald. In die sprintrace kunnen de coureurs belangrijke punten voor het wereldkampioenschap in de wacht slepen.

Puntenverdeling Formule 1-sprintraces 2024

Eerste plaats: acht WK-punten

Tweede plaats: zeven WK-punten

Derde plaats: zes WK-punten

Vierde plaats: vijf WK-punten

Vijfde plaats: vier WK-punten

Zesde plaats: drie WK-punten *

Zevende plaats: twee WK-punten

Achtste plaats: één WK-punt

Tijdschema Grand Prix van China

China vormt dus het eerste sprintraceweekend van 2024, wat betekent dat het programma op de schop gaat. Vanwege het tijdsverschil met Nederland, wordt het daarnaast opnieuw vroeg dag voor wie hier de sessies live wil volgen. Het weekend begint op vrijdag 19 april om 05:30 uur Nederlandse tijd met de eerste en enige vrije training, waarna het om 09:30 uur tijd is voor de kwalificatie voor de sprintrace. Op zaterdag 20 april is het om 05:00 uur tijd voor de sprintrace. De kwalificatie voor de Grand Prix gaat om 09:00 uur van start. De Grand Prix van China wordt op zondag 21 april om 09:00 uur verreden.

Overzicht tijdschema Grand Prix van China

Vrijdag 19 april

05:30 uur: eerste vrije training

09:30 uur: kwalificatie sprintrace

Zaterdag 20 april

05:00 uur: sprintrace

09:00 uur: kwalificatie

Zondag 21 april

09:00 uur: Grand Prix van China

