Het Formule 1-circus arriveert aankomende week in Shanghai voor de eerste Grand Prix van China sinds 2019. Er moesten aanpassingen worden gemaakt aan het circuit na een inspectie van de FIA, maar teams gaan alsnog met onzekerheid naar China.

Het Shanghai International Circuit staat al sinds 2004 op de kalender van de koningsklasse van de autosport. In 2005 was het zelfs de seizoensfinale, al wist Fernando Alonso dat jaar twee races voor het einde de titel al naar zich toe te slepen in Brazilië. China is ook het toneel geweest van een aantal iconische momenten, zoals Lewis Hamilton die in 2007 vast kwam te staan in de grindbak en uiteindelijk het kampioenschap verloor. Red Bull Racing won in 2009 in de stromende regen haar allereerste Formule 1-race met een één-twee voor Sebastian Vettel en Mark Webber. Drie jaar later bezorgde Nico Rosberg Mercedes een eerste Grand Prix-zege sinds 1955.

Inspectie van FIA

De Grand Prix van China werd in 2020, net als een boel andere wedstrijden, geschrapt vanwege de pandemie. Het Aziatische land heeft tot 2024 moeten wachten om weer haar rentree te kunnen maken op de kalender. Dat betekent dus ook dat de huidige generatie auto's nog nooit op Shanghai heeft gereden. Deze bolides halen vooral downforce uit het zogeheten groundeffect en willen daarom nog wel eens stuiteren. Tegelijkertijd staat de Chinese baan bekend om haar hobbels, aangezien het op moerasland is gebouwd. In aanloop naar de Grand Prix heeft de FIA het circuit geïnspecteerd waarna Shanghai in samenwerking met het engineeringbedrijf en architectenbureau van Hermann Tilke de plekken asfalt waar zorgen over waren, heeft aangepakt, zo meldt Autosport.

Hamilton won de laatste keer dat er geracet werd op Shanghai

Weinig data

Desondanks vertrekken de F1-teams met een boel onzekerheid naar China, aangezien ze zo weinig data hebben over deze auto's op het circuit van Shanghai. Daar komt nog bij dat het een Sprintweekend is en er dus maar één vrije training zal worden verreden. "Het is eigenlijk een nieuw circuit, aangezien we nieuwe auto's, nieuwe banden en 18-inch velgen hebben," legde Pirelli-hoofdengineer Simone Berra uit. "Het circuit is vijf jaar lang niet echt gebruikt op één race [de 8 Uur van Shanghai] per jaar na. In het verleden was het vrij ruw op micro- en op macroschaal. We moeten begrijpen op welke manier de baan de afgelopen jaren verouderd is. We hebben dus niet veel data en voor de teams zal het een grote uitdaging zijn - niet alleen dus voor ons, maar waarschijnlijk zelfs meer voor de teams."

