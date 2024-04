De F1 Grand Prix van China staat volgend weekend op het programma, maar dit sprintweekend lijkt alles behalve droog te gaan verlopen. De eerste weerberichten van Weather.com laten zien dat er flinke regenbuien onderweg zijn richting het Shanghai International Circuit. Krijgen we een Chinees waterballet voorgeschoteld?

De Grand Prix van China begint op vrijdag 19 april met de eerste vrije training. Daarna moeten de coureurs direct aan de bak voor de eerste serieuze sessie van het weekend: de shootout voor de sprintrace. Een uitdaging, want de Formule 1 is al jarenlang niet op het circuit van Shanghai geweest en daarnaast is er dus maar één sessie om de juiste set-up te vinden. De uitdaging wordt echter mogelijk nog groter, want de eerste weersvoorspellingen laten zien dat er flinke regenbuien op komst zijn in China. Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag is er een reële kans op neerslag. De F1-teams mogen dus alvast wat paraplu's en poncho's gaan inpakken.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van China dreigt nat evenement te worden

De Grand Prix van China in de Formule 1 lijkt een natte bedoeling te gaan worden. Voor vrijdag staat er vooralsnog 54% kans op regen voorspeld. Met 21 graden Celsius is de temperatuur op deze eerste dag van het raceweekend wel aangenaam. Op zaterdag, wanneer de sprintrace én de kwalificatie voor de Grand Prix op het programma staan, is de kans op regen het grootst. Op deze dag staat er momenteel 60% kans op regen voorspeld. Het wordt tevens ook de warmste dag van het weekend, namelijk 22 graden Celsius.

Mogelijk ook regenval op racedag

Zondag is de dag waarop de daadwerkelijke Grand Prix van China plaatsvindt. Deze vindt om 09:00 uur Nederlandse tijd plaats, maar in Shanghai is het op dat moment 15:00 uur. En juist in deze middaguren is de kans op vallend hemelwater het grootst. Over het algemeen is er 36% kans op regen op de zondag. De temperatuur blijft hangen rond de 21 graden Celsius.

Tijdens het Formule 1-sprintweekend in China kunnen we ons hoogstwaarschijnlijk opmaken voor een waterballet. Op alle drie de racedagen is er de nodige kans op neerslag. 🇨🇳🌧️#ChineseGP #Shanghai #weerbericht #F1 pic.twitter.com/W4PuAZbvs4 — GPFans NL (@GPFansNL) April 11, 2024

Gerelateerd