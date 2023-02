Remy Ramjiawan

Woensdag 22 februari 2023 08:04

Als het aan Red Bull-adviseur Helmut Marko ligt, dan gaat Mercedes ervoor zorgen dat de Formule 1 weer populair wordt in Duitsland. De 79-jarige Oostenrijker ziet dat Red Bull Racing in zijn thuisland bijna wordt beschouwd als nationaal team en begrijpt niet dat de Duitsers niet achter Mercedes staan.

Sinds het afscheid van Michael Schumacher is de populariteit van de sport in Duitsland alsmaar aan het dalen. Ook in de hoogtijdagen van Sebastian Vettel was het lang niet altijd een uitverkocht huis tijdens de Grand Prix van Duitsland. De race bij onze oosterburen staat al een paar jaar niet op de kalender en hoewel Mercedes officieel afkomstig is uit Duitsland, lijkt ook dat team er niet voor te kunnen zorgen dat de sport weer gaat leven in het land.

'In Oostenrijk precies het tegenovergestelde'

Voormalig Mercedes-kopstuk Norbert Haug noemde de dalende populariteit eerder al een tragedie en een schande. Bij Sport1 gaat Marko ook in op het fenomeen en vergelijkt de situatie met die van Oostenrijk. "Het is ongelooflijk wat er nu in Duitsland gebeurt. In Oostenrijk is het precies het tegenovergestelde. Formule 1 leeft daar meer dan ooit tevoren. Het Red Bull-team wordt gezien als het Oostenrijkse nationale team en het hele land juicht dat toe", zo wijst hij naar de verschillen.

Mercedes weer sterk

Aankomend seizoen staat er met Nico Hülkenberg slechts één Duitser op de startgrid. Daarnaast rijdt de veteraan in een Haas en daar kan niet mee worden gevochten om de zeges. Het zal volgens Marko dan ook neerkomen op het team van Mercedes, om Duitsland weer geïnteresseerd te krijgen. "Daarom hoop ik zelfs dat Mercedes weer sterk zal zijn zodat de Duitsers zich met hen gaan identificeren", aldus Marko.

