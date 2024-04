Christian Danner laat zich kritisch uit richting Mercedes-teambaas Toto Wolff. Volgens de voormalig Formule 1-coureur weet de Oostenrijker niet meer wat hij moet zeggen en was de bandenstrategie in Japan een "wanhoopsdaad".

Mercedes kent voor het derde jaar op rij - vooralsnog - een zwaar seizoen in de Formule 1. De W15 kan net als haar twee voorgangers niet meekomen met de overige topteams, wat resulteert in teleurstellende resultaten op de baan. Na vier races staat George Russell met 24 punten op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, terwijl zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton met slechts tien punten en de negende plaats de slechtste seizoenstart uit zijn carrière kent. In Japan kwam het duo op diezelfde posities over de streep, maar toch was teambaas Toto Wolff na afloop deels positief.

Kritiek op uitspraken Wolff

En daar kan Christian Danner, die zeer onder de indruk was van het optreden van Max Verstappen in Japan, met de pet niet bij: "Het is een regelrechte ramp waar we getuige van zijn", klinkt het op Servus TV. "Dan gaat het niet alleen om de opmerking van Hamilton dat hij alles geeft en gewoon nergens komt, maar ook om het team en om een teambaas die eigenlijk niet meer weet wat hij moet zeggen. Hij is geïrriteerd, maar aan de andere kant zegt hij dat ze het best goed hebben gedaan op Suzuka. Toen ik Toto na afloop van de race hoorde, vroeg ik me af of hij een andere race had gekeken. Je hoeft alleen maar de realiteit in te zien. Ferrari heeft een stap vooruitgezet en Mercedes is he Ferrari van afgelopen jaar."

Wanhoopsdaad Toto Wolff

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Wat doe je als je een auto hebt die niet erg snel is en moeilijk te besturen is? Dan kies je voor een strategie die als onzin uit kan pakken. Waarom? Omdat je hoopt dat je geluk hebt, bijvoorbeeld met een safety car. Dat is precies wat Ferrari vorig jaar deed. Toen werd er gezegd dat ze niet wisten wat ze deden, maar ze wisten het precies. Maar er na een ronde voor kiezen om voor een éénstopper te gaan op de harde band... Dat was een wanhoopsdaad en dat laat zien hoe troosteloos het daar is."

