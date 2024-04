Lewis Hamilton en Mercedes zijn het raceweekend in Japan met slecht nieuws begonnen. De motor waarmee Hamilton uitviel tijdens de F1 Grand Prix van Australië kan in 2024 niet meer gebruikt worden.

De motor die Hamilton gebruikte in Australië en er uiteindelijk voor zorgde dat hij in de beginfase van de race uit zou vallen, is afgeschreven door Mercedes. Hierdoor heeft Hamilton nog maar drie motoren in zijn pool zitten van de vier die een coureur mag gebruiken in een seizoen voordat er een gridstraf volgt. Het probleem bleek niet een probleem in de ontwikkeling van de auto of motor te liggen, maar meer in het proces. Hierdoor verwacht Mercedes dat het bij de andere motoren geen problemen op gaat leveren en het niet iets is wat in het design van de motor zit. Hamilton rijdt in Japan dus met zijn tweede motor van het seizoen.

Hamilton blijft optimistisch

Bij Motorsport.com zegt Hamilton dat hij, ondanks de matige start in 2024, positief blijft. "Ik denk dat het allemaal draait om perspectief. Ik denk dat we het seizoen voor ons natuurlijk niet zijn begonnen waar we wilden zijn, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Je hebt in het verleden gezien, vorig jaar bijvoorbeeld, hoe dingen kunnen veranderen bij bepaalde teams - zoals Aston, [en] McLaren vorig jaar, die achteraan begonnen. Er kan van alles gebeuren in de sport. Ik denk dat we gewoon zoveel mogelijk moeten leren van de data, positief moeten blijven en hard moeten blijven werken. En ik zou zeggen: het gaat er niet om hoe je valt, maar hoe je opstaat. We gaan gewoon door met achtervolgen en vechten en hopelijk kunnen we op een gegeven moment vooraan meevechten."

All suited up and ready to roll out for FP1 in Suzuka 👏



A busy programme planned for both cars as we continue to work on our understanding of the W15 📊 pic.twitter.com/p68i3N1V4e — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 5, 2024

