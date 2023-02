Remy Ramjiawan

Het geblunder tijdens de pitstops van Ferrari moet een probleem van 2022 blijven en niet worden meegenomen naar het nieuwe jaar. Carlos Sainz deelt een filmpje op Instagram waarop te zien is dat het team de pitstops aan het oefenen is en hopelijk voor de Scuderia worden daarmee fouten, zoals vorig jaar, voorkomen.

Dat het team de pitstops gaat aanpakken, lijkt uit de koker van de nieuwe teambaas Frédéric Vasseur te komen. De Fransman is de vervanger van Mattia Binotto, die vorig jaar aan het roer van Ferrari stond. De Italiaan werd verantwoordelijk gehouden voor de fouten tijdens het 2022-seizoen. Van pitstops wordt altijd gezegd dat dit te oefenen is en Vasseur heeft zijn team aan het werk gezet.

Oefening baart kunst

Sainz was vorig jaar net als teamgenoot Charles Leclerc af en toe de pineut tijdens de pitstops. Banden die niet op tijd klaarstonden, dubbele pitstops die de kansen voor de tweede coureur in het water gooide of een bandenwissel die op het laatste moment gewijzigd moest worden, het gebeurde allemaal bij de Scuderia. De Spanjaard is in ieder geval tevreden van al het oefenwerk tot nu toe. "Oefening baart kunst!", zo is te lezen.

