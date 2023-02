Remy Ramjiawan

Het hoofd van de autosportfederatie van Saoedi-Arabië hoopt op den duur een eigen Formule 1-team te kunnen gaan opstarten. Het land staat sinds 2021 op de Formule 1-kalender en met een renstal zou de cirkel volgens Prins Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, rond zijn.

Saoedi-Arabië speelt vandaag de dag een grote rol in de Formule 1, al valt dat niet altijd op. Oliemaatschappij Aramco is een wereldwijde partner van het kampioenschap, maar ook sponsor van Aston Martin. Het Saoedische Neom pronkt daarnaast op de bolide van McLaren. Het Saudi-Arabische Public Investment Fund houdt daarnaast ook altijd interessante investeringen in de gaten. Zo meldde Bloomberg eerder dat de investeringsmaatschappij een bod had geplaatst om de Formule 1 over te nemen.

Trots

De relatie tussen de Formule 1 en de PIF dateert al uit de jaren zeventig. "We hebben veel geschiedenis met motorsport, want Saudi-Arabië was het eerste land in het Midden-Oosten dat betrokken was bij de Formule 1 - de sponsordeal met Williams in 1978. Ik was echt trots om mijn land en de naam van een bedrijf uit Saoedi-Arabië in zo'n prestigieus, internationaal evenement als de Formule 1 te zien. Dit heeft me geïnspireerd om nauw samen te werken met de Formule 1 en ik ben blij om te zien hoe deze reis de afgelopen 40 jaar is verlopen", zo vertelt Prins Khalid bij Motorsportweek.com.

Aantrekkingskracht Saoedi-Arabië

Het idee is om teams naar het land te halen. "We investeren in nieuwe circuits, grote infrastructuur en nieuwe steden en we openen nieuwe fabrieken. We willen dat Saudi een hub wordt en waardoor het voor teams aantrekkelijk wordt om hier faciliteiten te openen en dat zal ten goede komen aan de grote bedrijven die we hebben, zoals Aramco", zo gaat hij verder. Met uiteindelijk als doel een coureur uit het land die voor de hoogste onderscheiding kan gaan racen: "We willen ook graag een Saudische kampioen, een coureur die in staat is een internationale racewedstrijd te winnen."

