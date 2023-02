Remy Ramjiawan

Netflix Drive to Survive-producent Paul Martin heeft Pierre Gasly aangewezen als de coureur die Daniel Ricciardo moet gaan vervangen als het gezicht van de docuserie. De goedlachse Australiër was het grote uithangbord van de hitserie en die rol ligt volgens Martin nu op de Franse coureur.

Ricciardo's extraverte persoonlijkheid paste perfect bij de show, maar omdat McLaren hem voor het komende seizoen heeft laten vallen, zal de serie van volgend jaar waarschijnlijk weinig te zien zijn van de nu derde coureur van Red Bull. Nu is de serie gebaat bij verhalen rondom de sport, maar Ricciardo kon met zijn persoonlijkheid kijkers vasthouden en Martin legt in The New York Post uit waarom Gasly die rol kan opvullen.

Vergelijkbare coureur

Martin erkent dat de persoonlijkheden van de twee coureurs enorm verschillend zijn, maar geeft de redenen waarom zijn pijlen op de Fransman zijn gericht. "Voor mij is Gasly ook altijd in die rol geweest. De show heeft een geweldige reis gemaakt met Pierre en ik voel me emotioneel met hem verbonden. We hebben hem door een aantal ongelooflijke dieptepunten zien gaan: het seizoen waarin hij werd gedegradeerd [van Red Bull Racing] en Anthoine [Hubert] stierf."

Esteban Ocon & Pierre Gasly

De show heeft dus een aantal dieptepunten van de eenmalig racewinnaar in beeld gebracht en nu Gasly bij Alpine de weg omhoog probeert te vinden, ziet Martin zijn kans. "Dus om hem eindelijk weer een kans te zien krijgen in een competitieve auto is geweldig. Hij is op het scherm gegroeid als coureur en als persoon, dus ik denk dat hij iemand zal zijn die het gat dat Daniel achterlaat echt zal opvullen", aldus de producent.