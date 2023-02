Jeen Grievink

Maandag 20 februari 2023 13:57 - Laatste update: 14:04

Max Verstappen is als enige Formule 1-coureur genomineerd voor de Laureus World Sportsman of the Year Award. De regerend wereldkampioen heeft echter de nodige concurrentie voor de prestigieuze prijs, want ook o.a. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Rafael Nadal zijn genomineerd.

Verstappen kende een fantastisch en uiterst dominant Formule 1-seizoen in 2022 en heeft hiermee een plek op de shortlist voor de Laureus Awards afgedwongen. De Red Bull-coureur is één van de zes topatleten die genomineerd is om de Sportsman of the Year Award in de wacht te slepen. Het wordt nog wel een hels karwei om de grote sportprijs te winnen, want Verstappen krijgt concurrentie van voetballers Lionel Messi en Kylian Mbappé, tennisser Rafael Nadal, basketballer Stephen Curry en polsstokhoogspringer Mondo Duplantis.

Red Bull Racing ook genomineerd voor Laureus Award

Ook Red Bull Racing, werkgever van Verstappen, is genomineerd door Laureus. De Oostenrijkse formatie behoort tot de kanshebbers voor de Laureus World Team of the Year Award. Als Formule 1-team moeten zij zien af te rekenen met het Argentijnse voetbalelftal, het Engelse damesvoetbalelftal, het Franse rugbyteam, het Golden State Warriors basketbalteam en het voetbalelftal van Real Madrid, zo valt te lezen op de officiële website van Laureus.

