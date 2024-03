Carlos Sainz kon negen dagen geleden nog niet geloven dat hij anderhalve week later de F1 Grand Prix van Australië zou winnen, voor Charles Leclerc en Lando Norris. Het herstel was zwaar, zo geeft de Spanjaard toe.

Tegenover Motorsport.com legt Sainz uit dat hij niet had kunnen voorspellen dat hij afgelopen zondag op het hoogste podium stond in Melbourne. "Negen dagen geleden, toen ik op het punt stond de vlucht naar Australië te nemen, lag ik nog in bed. Ik kon nauwelijks mijn buik gebruiken om te bewegen en ik had zoiets van: 'Dit gaat niet gebeuren'. Maar ik nam de vlucht en toen ik in Australië landde, voelde ik me ineens een stuk beter. Elke 24 uur boekte ik veel meer vooruitgang dan de eerste zeven dagen, en dat is eigenlijk wat alle artsen tegen me zeiden: 'Maak je geen zorgen, want de tweede week gaat het elke dag een stuk beter dan de eerste week'. Zelfs Alex Albon vertelde me dit, herinner ik me, dus het volgde gewoon min of meer wat iedereen me vertelde."

Sainz dacht meteen aan Melbourne

Na zijn operatie tijdens het weekend in Djedda ging de focus bij Sainz meteen op Melbourne. "Zodra mijn blindedarm verwijderd was, ging ik het internet op en begon ik met professionals te praten en zei ik: 'Oké, wat helpt om het herstel te versnellen? Vanaf dat moment ben ik gaan doen wat je allemaal kunt doen om het herstel te versnellen, de wonden, het littekenweefsel, wat je kunt doen om daar sneller bovenop te komen. Ik sprak met andere atleten, met andere artsen in Spanje en internationaal. En dan stel ik een plan samen met mijn team. De reden waarom atleten sneller herstellen, is omdat je zeven dagen lang 24 uur per dag kunt besteden aan herstel. En dat is precies wat ik deed. Ik begon twee keer per dag een uur naar de hyperbare kamers te gaan, met een Indiba machine, dat is een elektromagnetisch ding voor de wonden. Ik programmeerde mijn tijd in bed, mijn tijd om te wandelen, mijn tijd om te eten, het soort voedsel dat je nodig hebt om te herstellen. Alles draait om herstel om te proberen klaar te zijn voor Australië."

Fysieke gezondheid Sainz aangetast

Iedereen die een tijdje in het ziekenhuis heeft gelegen, zal kunnen beamen wat Sainz vervolgens zegt. "Het is duidelijk dat zeven dagen in bed doorbrengen voor je fysieke conditie en voor alle spieren, niet erg gezond is voor een atleet. De tweede helft van de race was een beetje onbekend, maar toen ik eenmaal voorop reed en een voorsprong had, kun je alles aan. Je kunt kiezen waar je wel en niet wilt pushen en dan wordt alles een stuk makkelijker. Ik ga niet liegen, de laatste vijf of tien ronden was ik een beetje stijf en moe, maar niets dat me te veel vertraagde."

