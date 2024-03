Toto Wolff heeft gereageerd op de klacht die zijn vrouw Susie Wolff heeft ingediend tegen de FIA, naar aanleiding van een onderzoek dat het motorsportorgaan enkele maanden geleden omtrent haar persoon startte.

De FIA kwam afgelopen december met een statement naar buiten, waarin werd gereageerd op geruchten die rondzongen over Susie en Toto Wolff. In het magazine Business F1 werd destijds geschreven dat er zorgen zouden zijn over een belangenverstrengeling, omdat Susie als hoofd van de F1 Academy vertrouwelijke informatie door zou spelen aan haar man en teambaas van Mercedes, Toto. Business F1 beweerde dat verschillende teambazen hier zorgen over hadden geuit, wat voor de FIA reden genoeg was om een onderzoek naar Susie te starten.

Susie Wolff dient klacht in

Verschillende teambazen uit de Formule 1 lieten echter in hoog tempo achter elkaar weten dat het verhaal onzin was, waarna de FIA zo snel als het gestart was, het onderzoek weer afkapte. Een bijzondere gang van zaken, omdat de integriteit van de familie Wolff hiermee behoorlijk in twijfel werd getrokken. Susie laat het er dan ook niet bijzitten. Op vrijdagochtend liet zij weten een klacht te hebben ingediend bij de Franse rechtbank aan het adres van de FIA, omdat ze wil weten wie deze valse informatie destijds heeft verspreid.

Toto Wolff reageert

Toto staat logischerwijs achter zijn vrouw: "Susie is een sterke vrouw en slikt van niemand wat", citeert de BBC. "Ze heeft altijd vastgehouden aan haar normen en waarden, en dat is wat ze nu ook doet. Ze is er heel emotieloos en pragmatisch over. Ze heeft het gevoel dat er onrecht is aan gedaan, en dat moet de rechtbank horen. Niets zal haar van dat pad afbrengen, zo is haar karakter. Susie is het proces maanden geleden begonnen en heeft het wat mij betreft zeer ijverig gedaan. Ze zal tot het uiterste gaan."

