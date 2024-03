Norris blijft Verstappen voor tijdens eerste training in Australië, stevige crash Albon

De eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Australië is op P1 afgesloten door Lando Norris, voor Max Verstappen en George Russell. De Brit begint zo op een goede manier aan het derde raceweekend van 2024 in de koningsklasse.

Max Verstappen ging als de man in vorm richting Melbourne, een race die hij vorig jaar nog won nadat Ferrari en Mercedes jarenlang hadden gedomineerd in Australië. De Nederlander won begin dit seizoen met een Grand Slam de Grand Prix van Bahrein, terwijl de Grand Prix van Saoedi-Arabië met dertien seconden voorsprong gewonnen werd. De eerste vrije training in Melbourne, voor Nederlanders tussen 02:30 uur en 03:30 uur, vond plaats in droge omstandigheden [twintig graden Celsius] met een zonnetje en 50% luchtvochtigheid. Prima omstandigheden dus voor de coureurs en teams om veel data te verzamelen.

Verstappen schiet uit de startblokken

Fernando Alonso, Russell en Valtteri Bottas waren de eerste coureurs die naar buiten gingen, gevolg door de rest van het veld. Het merendeel ging op de medium band naar buiten om de sessie te openen, met Charles Leclerc, Sergio Pérez en Verstappen als uitzonderingen. Zij begonnen op de soft band aan het weekend.

Na de eerste twintig minuten van de sessie, waarin niet erg veel gebeurde, teams data verzamelden en er geen crashes of incidenten waren, stond Verstappen met een 1.18.670 bovenaan op de soft band, 0.440 seconden sneller dan Leclerc en 0.568 seconden sneller dan Pérez. Oscar Piastri en Yuki Tsunoda complimenteerden op dat moment de top vijf. Esteban Ocon was met twaalf rondjes tijdens de eerste twintig minuten de coureur die het hoogste aantal rondjes had gereden.

Hometown hero on track 💪@OscarPiastri currently sits in P3 with 15 minutes run in FP1#F1 #AusGP pic.twitter.com/DtWXEQagph — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Momentjes Alonso en Bottas

Tijdens de tweede fase van de vrije training werden de long runs al wat belangrijker, waarbij zowel de soft band als de medium band werden gebruikt. Op een momentje na van Fernando Alonso en Valtteri Bottas, die met een spin een gele vlag veroorzaakte, reden de coureurs ook tijdens de tweede twintig minuten van de sessie een vrij rustige sessie zonder veel grote momenten of problemen. Wel werden er veel fouten gemaakt door de coureurs, die het lastig hadden met de baan en hun auto's tijdens de eerste training van het weekend. De auto van Alonso stond na het moment van de Spanjaard wel een behoorlijke tijd binnen, maar kon tijdens de slotfase van de sessie wel weer naar buiten.

Het was na veertig minuten in de tweede vrije training Norris die op P1 stond met een 1.18.564, voor Leclerc (0.035 seconden) en Tsunoda (0.057 seconden). Pérez en Lance Stroll maakten de top vijf op dat moment af, terwijl Stroll met achttien rondjes het hoogste aantal kilometers had gemaakt met nog twintig minuten te gaan.

Big moment for Fernando Alonso coming out of Turn 10!



The Aston Martin driver goes through the gravel at high speed but manages to stay out of the wall#F1 #AusGP pic.twitter.com/Um6TCLp4eF — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Stevige crash Albon

Tijdens het begin van de slotfase, de laatste twintig minuten van VT1, begon echter de chaos. Alexander Albon maakte een enorme crash mee bij het uitkomen van bocht zes en richting bocht zeven. De coureur van Williams reed over de kerbs heen en raakte de controle kwijt, waarna hij tegen de muur ging en flink wat schade had. Dit zorgde voor behoorlijk wat vertraging, terwijl de auto en de troep die op de baan was gekomen door de crash van Albon door marshalls werd opgeruimd. Albon had voorafgaand aan het weekend al zijn versnellingsbak verwisseld.

🚩 RED FLAG 🚩



Alex Albon hits the wall and covers the track in debris



He is out of the car and reports he is OK on the radio 👍#F1 #AusGP pic.twitter.com/VkaohbbwkW — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Met nog negen minuten te gaan werd de sessie weer hervat, waardoor er weinig tijd over was voor de coureurs om nog wat rondjes te rijden en de laatste twintig minuten eigenlijk verloren gingen. Veel zou er tijdens de slotfase niet meer veranderen. Norris sloot op P1 af met een 1.18.564, voor Verstappen en Russell. Leclerc en Tsunoda zakten in de slotfase nog naar P4 en P5. Stroll en Tsunoda sloten met 26 rondjes de sessie af als de coureurs met de meest kilometers.

