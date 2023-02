Jenson Button onthult meerdere aanbiedingen voor Le Mans-deelname

Remy Ramjiawan

Zondag 19 februari 2023 08:02

Voormalig Formule 1-wereldkampioen Jenson Button heeft onthuld dat hij meerdere opties had om deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans, voordat hij koos voor het Garage 56 NASCAR-team.

De Brit kende een lange carrière in de Formule 1. Button begon in 2000 bij het team van BMW Williams, dat destijds nog om de podiumplekken vocht. Via Renault kwam hij uit bij het team van BAR, dat later werd omgedoopt naar Honda, wat vervolgens weer Brawn GP werd. In 2009 kende de Brit het absolute hoogtepunt door het wereldkampioenschap Formule 1 te winnen. Vandaag de dag is Button aanwezig in de Formule 1-paddock als interviewer, maar ook als ambassadeur van Williams.

'Iets leuks'

Button kondigde al eerder aan dat hij zou gaan deelnemen aan de 24 uur van Le mans. Hij onthult dat er meerdere teams waren die hem hadden gepolst voor een zitje. De Brit rijdt in een aangepaste Chevrolet Camaro ZL1 naast Nascar-legende Jimmie Johnson en voormalig Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller. Voor een eerste testrit op de Daytona International Speedway eerder deze maand zei Button: "Ik had een paar opties om dit jaar op Le Mans te racen, maar als ik ga racen, moet het iets leuks zijn - en in iets competitiefs. Ik heb het zware werk gedaan - het Formule 1-wereldkampioenschap winnen - en nu ben ik in een positie waarin ik echt kan genieten. Dit deed me glimlachen. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik eerst 'je bent gek'. Dat gerommel van de V8 dat door je lichaam gaat - daar leef ik voor", zo legt Button uit.

Deelname niet voor spek en bonen

Het is niet de eerste keer dat Button deelneemt aan Le Mans, maar hij hoopt op een veel beter resultaat dan bij zijn debuut in 2017, toen de LMP1 van SMP Racing zich vroegtijdig terugtrok. Button schetste zijn doelstellingen voor het evenement: "Voor ons betekent competitief zijn het uitrijden van de 24-uursrace - dat heeft een stockcar nog nooit gedaan. Het zal geweldig zijn voor de mensen om het van dichtbij te zien en om te zien hoe speciaal NASCAR's werkelijk zijn. Het is een van de hoogste niveaus in de autosport en de coureurs behoren tot de beste ter wereld."

