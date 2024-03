De hele Red Bull Racing-soap lijkt nog altijd niet helemaal opgelost en de onrust binnen de Oostenrijkse formatie is derhalve nog niet teruggekeerd. Christijan Albers neemt de situatie bij het team van Max Verstappen onder de loep en stelt dat Christian Horner beter een toontje lager had kunnen zingen qua uitspraken.

Langzaam maar zeker begint de interne onrust binnen Red Bull Racing zijn kookpunt te bereiken. De hele soap rondom Horner heeft een hoop rumoer binnen het Formule 1-team veroorzaakt en nadat het onderzoek nog voor de race in Bahrein werd afgerond, lijkt er inmiddels steeds meer sprake van een interne oorlog te zijn binnen het team. Inmiddels lijkt het niet meer een kwestie te zijn of Horner schuldig is, maar meer wie er nu eigenlijk aan welke kant staat binnen Red Bull. Van een hecht team lijkt er richting buitenaf in ieder geval geen sprake meer te zijn.

Niet groter dan Red Bull

De uitspraken van Horner, die onder meer zei dat niemand groter is dan het team, hebben eigenlijk alleen voor meer onrust gezorgd. Albers stelt dat hij daarmee vooral zichzelf in de vingers snijdt: "Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Zelfs Michael Schumacher was dat niet bij Ferrari. Alleen juist door die uitspraak begeeft Horner zich op glad ijs. Want hij doet zelf wel net alsof hij groter is dan het team. Door overdreven met zijn vrouw rond te lopen in de paddock in Bahrein en door te roepen dat hij het team heeft opgebouwd, bijvoorbeeld. Dan profileer je jezelf wel als ’groter dan het team’. En het klopt feitelijk ook niet dat hij het team heeft opgebouwd, want dat hebben Dietrich Mateschitz en Helmut Marko gedaan", vuurt Albers kritisch in De Telegraaf.

De neuzen dezelfde kant op

De voormalig Formule 1-coureur denkt dat het zaak is om de komende tijd de toon wat te matigen en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen voor Horner: "Als ik in zijn positie had gezeten, had ik qua uitspraken een stap teruggedaan. Zijn belangrijkste opdracht de komende maanden is om de rijen gesloten te houden. De voorbije weken is hem dat niet gelukt; kijk alleen al naar de strijd met Marko. Voor mijn part zou Horner nog naar Monaco moeten zwemmen om met Verstappen om tafel te gaan, puur en alleen om te zorgen dat het team bij elkaar blijft. Als teambaas moet je niet gaan wijzen naar anderen. Hij moet ervoor zorgen dat het weer botert tussen de partijen. Dat is veel belangrijker dan wat oneliners. Zo observeer ik het van de buitenkant, ik ben er niet voor om iemands kop eraf te hakken. Maar je hebt zo’n fantastische auto, zo’n fantastisch team, dat mag nooit kapot gaan door een machtsstrijd.

