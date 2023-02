Jack Walker & Remy Ramjiawan

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft toegegeven dat hij dit jaar 'veel aandacht' verwacht voor de financiële regels van de sport, nadat Red Bull werd bestraft voor een overtreding in 2021.

Het nieuws over de uitgaven van Red Bull veroorzaakte een schokgolf in de Formule 1-wereld toen de onderneming in oktober vorig jaar schuldig werd bevonden aan een 'kleine overschrijding' van het plafond voor 2021. Het Oostenrijkse team heeft als straf zeven miljoen dollar betaald en tien procent minder aerodynamische testtijd gekregen. Christian Horner suggereerde eerder nog dat de straf draconisch was, maar Domenicali is niet zeker van de impact van de straf.

Aandacht voor de budgetcap

"Als je de teams hoort, dan heeft iedereen een andere mening", vertelde Domenicali aan Sky Sports F1. "Wat we samen hebben besproken [met de FIA] is voor de geloofwaardigheid van de sport, zo'n soort straf is er om ervoor te zorgen dat iedereen de regel respecteert", zo legt hij uit. Uiteindelijk werd pas in oktober bekend dat Red Bull de budgetcap van 2021 had overschreden en volgens Domenicali moet dat in de toekomst eerder bekend worden. "We zijn in gesprek en dit is aan de kant van de FIA om ervoor te zorgen dat het veel eerder gebeurt. Het is meer een financiële straf dan een sportieve straf. Dus ik denk dat dat een punt is waarvan ik zie dat er dit jaar veel aandacht voor zal zijn", zo verwacht de Italiaan.

Rol F1

Uiteindelijk is het uitdelen van de straf een zaak voor de FIA. De autobond en dan vooral voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft zich in de voorbije weken uitgelaten over zaken die niet altijd onder de taken van de FIA valt. Domenicali laat weten dat hij zich absoluut niet wil mengen in zaken waar de autobond uiteindelijk de verantwoordelijkheid over heeft. "Het debat is echt relevant voor de Federatie [de FIA] om dat aan te pakken, want ik wil de rol die we hebben respecteren. Wij zijn de houder van de commerciële rechten, zij zijn de regelgever, en ik denk dat als we het hebben over straffen die binnen de teams werden besproken toen het financieel reglement werd opgesteld, er altijd een debat is geweest", aldus Domenicali.

