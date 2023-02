Remy Ramjiawan

Donderdag 16 februari 2023 14:59

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft goede hoop op een terugkeer van de Grand Prix van India. Volgens de voorzitter zijn er al een aantal 'high profile' autosportevenementen in het land en zou de Formule 1 een goede toevoeging zijn.

De race in India stond vanaf 2011 tot en met 2013 op de Formule 1-kalender. Initieel was het idee om de Grand Prix in 2014 ook af te werken, maar vanwege een belastinggeschil tussen de FOM en de lokale overheid, werd de stekker uit de race getrokken. Afgelopen weekend keerde de autosport met de Formule E, terug naar het land. De E-prix van Hyderabad was het eerste internationale autosportevenement sinds de Grand Prix van India in 2013. Ben Sulayem was aanwezig bij de eerste editie van de elektrische raceklasse.

'Alle markten bereiken'

Bij Autocar India legt de Arabier uit hoe belangrijk India voor de Formule 1 kan zijn. "Als FIA zijn we internationaal. Als we autosport en mobiliteit willen laten groeien, moeten we alle markten bereiken", zo opent de voorzitter. Hij wijst naar India, maar ook China als groeimarkten. "Het is voor mij niet logisch dat de twee grootste landen ter wereld - India en China - met al hun fabrikanten slechts 8.000 [competitie]licentiehouders motorsport hebben, terwijl sommige landen zoals Finland, met minder dan 6 miljoen inwoners, meer dan 12.000 [licentiehouders] hebben", gaat Ben Sulayem verder.

'FIA is er voor alle leden'

Toch moet de president van de autobond toegeven dat een eventuele terugkeer in kleine stapjes zal gaan. "We moeten iets doen. Dus het eerste wat ik heb gedaan is India weer in de World Motor Sport Council benoemen", zo voegt hij het daad bij het woord. Op de concrete vraag of we binnenkort weer een Grand Prix van India kunnen verwachten, antwoord Ben Sulayem: "Natuurlijk kan het terugkomen. De kans is er en ik moet deze barrières doorbreken om ervoor te zorgen dat het gebeurt. De FIA ​​is er namelijk voor alle leden."

