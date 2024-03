Na een weekend zonder F1 keert de koningsklasse komend weekend terug met de Grand Prix van Australië. In het Oceanische land rijden de coureurs voor het derde seizoen op rij sinds de coronacrisis, maar met wat voor weer gaat dit gebeuren?

Voordat de coronacrisis in 2020 toesloeg en ervoor zorgde dat er in 2020 en 2021 geen F1-race in Melbourne was, waren vooral Mercedes en Ferrari dominant dankzij Jenson Button, Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Sebastian Vettel. In 2022 won Charles Leclerc en hield hij de succesvolle traditie van Ferrari in Australië in stand, maar in 2023 won Red Bull Racing voor het eerst sinds 2011 de race weer eens. Max Verstappen kwam toen als eerste over de streep, zoals hij dat in 2023 negentien keer deed. Wie wordt het in 2024?

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht GP Australië

Daar komen we komend weekend achter. Het programma is deels weer normaal, met de sessies die verreden worden op vrijdag, zaterdag en zondag. De afgelopen twee raceweekenden was dit op donderdag, vrijdag en zaterdag vanwege de Ramadan. Voor Nederlanders wordt het wel een zwaar weekend, met alle sessies die tussen 02:30 uur en 06:30 uur 's nachts/'s ochtends verreden gaan worden. Het weer leek eerst even een rol van betekenis te gaan spelen, maar de huidige voorspellingen laten zien dat dit wel mee gaat vallen. Op de drie dagen met een sessie wordt het net iets meer dan twintig graden Celsius met een mix van zon en bewolking. De kans op regen is tijdens het weekend niet hoger dan 3%, waardoor regen voor nu nagenoeg uitgesloten lijkt.

Komend weekend is de Formule 1 in Melbourne voor het raceweekend in Australië. Het huidige weerbericht#AustralianGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/v92vtVL2nL — GPFans NL (@GPFansNL) March 18, 2024

