Dit weekend is de IndyCar in Iowa voor het tiende raceweekend van het seizoen en het tweede weekend met de hybridemotoren. IndyCar is de Amerikaanse raceklasse waarin dit seizoen wederom Rinus 'VeeKay' van Kalmthout uit zal komen. De stand van zaken in 2024 voorafgaand aan komend weekend.

VeeKay is in 2024 wederom actief in IndyCar namens Ed Carpenter Racing, dit keer in een groene en zwarte auto. De Nederlander eindigde de afgelopen jaren net buiten de top tien en reed een paar ijzersterke races, maar in de top tien van het kampioenschap eindigen is de Nederlander nog niet gelukt. Wordt dit het seizoen waarin het hem gaat lukken?

Stand IndyCar 2024

Tijdens het vorige raceweekend, in Mid-Ohio, wist Pato O'Ward dankzij een undercut voor Álex Palou terecht te komen en hield hij de Chip Ganassi Racing-coureur achter zich voor de overwinning. Het is de eerste zege die Arrow McLaren op de baan heeft verdiend sinds Iowa 2022, en ook toen was het Pato O'Ward. Het team waar Zak Brown de CEO van is, werd ook uitgeroepen tot winnaar van St. Petersburg aan het begin van dit jaar, maar dat kwam na een diskwalificatie van de Penske-auto's. Rinus VeeKay was helaas vrijwel onzichtbaar op Mid-Ohio en moest genoegen nemen met P19.

Palou staat na de race op Mid-Ohio met 329 punten bovenaan in de stand. Will Power staat met 281 punten op P2, gevolgd door O'Ward en Scott Dixon. De top tien wordt afgemaakt door Colton Herta, Kyle Kirkwood, Alexander Rossi, Scott McLaughlin, Felix Rosenqvist en Josef Newgarden. Rinus VeeKay, die 125 punten verzamelde in 2024, staat achttiende na voorbijgestoken te zijn door Linus Lundqivst. Chevrolet heeft tot nu toe 718 punten verzameld, terwijl Honda nu 714 punten heeft.

Palou still reigns 😤⁰⁰Is your favorite driver in the Top 10 after the #Honda200?#INDYCAR // @Mid_Ohio pic.twitter.com/tBzjqR7FD4 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 8, 2024

