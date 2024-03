De enorme soap bij het team van Red Bull Racing wordt met de dag gekker en gekker. Momenteel ligt het vergrootglas op Helmut Marko, die mogelijk geschorst gaat worden door het team en zelfs de Christian Horner-appjes gelekt zou hebben. Jack Plooij en Frans Verschuur zijn van mening dat de teambaas moet vertrekken.

Langzaam maar zeker begint de interne onrust binnen Red Bull Racing zijn kookpunt te bereiken. De hele soap rondom Christian Horner heeft een hoop rumoer binnen het Formule 1-team veroorzaakt en nadat het onderzoek nog voor de race in Bahrein werd afgerond, lijkt er inmiddels steeds meer sprake van een interne oorlog te zijn binnen het team. Inmiddels lijkt het niet meer een kwestie te zijn of Horner schuldig is, maar meer wie er nu eigenlijk aan welke kant staat binnen Red Bull. Van een hecht team lijkt er richting buitenaf in ieder geval geen sprake meer te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Het allerbelangrijkste mannetje

Plooij ziet het allemaal met lede ogen aan: "The Bold and The Beautiful is het aan het worden", refereert hij in het Race Café op Ziggo Sport aan de klassieke soap. "Ik vind dat die Christian Horner gewoon eens een keer zijn keutel in moet trekken. Hij veroorzaakt die onrust. Ik vind dat hij moet zeggen dat het team boven alles staat. Maar dat kan hij niet zeggen, want hij vindt zichzelf het allerbelangrijkste mannetje van het hele team. Hij vindt zichzelf het belangrijkste. Hij moet zeggen dat hij zichzelf in de schaduw zet en het team moet doorgaan. Dan is die rust weer terug."

Ze blijven stoken

Verschuur is het met Plooij eens en meent dat de situatie niet meer te redden valt: "Ik weet uit betrouwbare bron dat ze net zolang blijven stoken totdat hij weg is. Als hij blijft, zit het erin dat Max een keer weggaat." Verschuur vindt ook dat Horner moet vertrekken: "Omdat hij zoveel ellende veroorzaakt. Je ziet het bij Alpine: als het in de top rommelt, komt dat naar beneden en merk je dat in de garage. Je ziet het bij Ajax: daar rommelt het in de top en komt dat neer op het veld. Het is niet meer te redden."

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd