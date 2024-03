Oliver Bearman kende vrijdag zijn vuurdoop tijdens het F1-raceweekend in Djedda. De Brit kwam op P11 terecht tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar zorgde er ook voor dat de stewards van de FIA wat werk te verrichten hadden. De FIA was ook nog bezig met Sergio Pérez te onderzoeken en heeft daar tevens een besluit over genomen.

Bearman kreeg vrijdag te horen dat hij in moest vallen voor Carlos Sainz, die met een blindedarmontsteking de vrijdag en zaterdag aan zich voorbij moest laten gaan. De Spanjaard was woensdag al niet lekker en reed donderdag wel VT1 en VT2, maar daar bleef het bij. Sainz is inmiddels succesvol geopereerd en gaat nu aan zijn herstel werken. Bearman, die eigenlijk in F2 in actie zou komen, reed VT3 om aan de auto te wennen moest er vervolgens tijdens de kwalificatie meteen staan.

Incidenten Bearman

Bearman kwam makkelijk door Q1 heen, maar deed dit niet zonder een onderzoek van de FIA. De Brit had de maximale delta tijd in Q1 niet gehaald, of zich in ieder geval niet aan de regels gehouden. Tijdens de kwalificatie werd duidelijk dat er geen straf uitgedeeld zou worden aan de Brit. In Q2 was er ook een klein incident, maar dit was geen onderzoek waard. Bearman haalde Q3 uiteindelijk net niet en moest genoegen nemen met P11 voor de race van morgen. Pérez heeft voor hetzelfde vergrijp ook geen straf gekregen. Volgens de FIA is dit omdat beide coureurs reglementair aan de kant gingen voor andere coureurs. Tot nu toe heeft het niet halen van de deltatijd tijdens de kwalificatie amper tot geen straffen opgeleverd. In 2024 is het dus meer van hetzelfde.