Brian Van Hinthum

Vrijdag 17 februari 2023 09:40 - Laatste update: 10:24

Het team van Mercedes heeft de W14 voor het eerst aangezwengeld op het circuit van Silverstone voor een heuse filmdag. Hoewel in eerste instantie niet alles vlekkeloos leek te verlopen met de nieuwe bolide, kijken George Russell en Lewis Hamilton met goede gevoelens terug op de eerste "test" met het nieuwe speelgoed.

2022 werd absoluut niet wat het team van Mercedes gehoopt had van het eerste jaar van de nieuwe reglementen. De Duitse formatie kwam er al vrij snel achter dat Ferrari en Red Bull hen ver voorbij waren gestreefd en tijdens de eerste paar races van het seizoen hadden George Russell en met name Lewis Hamilton zelfs de grootste moeite om mee te komen in de subtop van het veld. Naar mate het seizoen vorderde, kreeg met het porpoisingprobleem steeds verder onder controle en kon de weg naar voren ingezet worden. Als beloning won Russell de voorlaatste Grand Prix van het seizoen in Brazilië, waar Hamilton tweede werd.

Eerste test

Inmiddels heeft men in de vorm van de W14 het nieuwe wapenfeit gepresenteerd waarmee Mercedes wél hoopt om overwinningen mee te doen. Russell reageert op zijn eerste indruk: "Het is geweldig om de baan op te kunnn met de W14. Het was erg koud en vies weer vandaag, maar de auto ging soepel en we hebben alle rondes gereden die we van plan waren. We weten dat de eerste test pas in Bahrein gaat komen. Desalniettemin ziet het er geweldig uit op de baan en is het gevoel goed."

Hamilton

Ook teamgenoot Hamilton, die in de middag het stokje overnam van zijn jongere teamgenoot, is tevreden. "Het is geweldig om begonnen te zijn met de W14. Het is altijd een belangrijk moment voor iedereen op de fabriek die zo hard gewerkt heeft. Ik ben enorm dankbaar voor al het werk wat erin zit. Deze dag was soepel. We zijn door een goed programma heen gekomen en hebben een aantal goede ontdekkingen gedaan. Ik voelde me comfortabel in de auto en heb enorm veel zin om naar Bahrein te gaan", besluit hij.

