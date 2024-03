Nadat Jos Verstappen afgelopen weekend zijn zorgen heeft geuit over de situatie bij Red Bull Racing, kwam ook kortstondig de toekomst van zoon Max ter sprake. Christian Horner legt op de persconferentie in Djedda uit dat hij niet verwacht de drievoudig wereldkampioen zal vertrekken bij het Oostenrijkse team.

De teambaas van Red Bull Racing staat de afgelopen weken meer in het nieuws, dan hem lief is. Dat heeft alles te maken met de uitloop van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en Jos Verstappen vertelde eerder dat de situatie het team uit elkaar drijft. Verstappen junior focust zich voornamelijk op het racen en al het gedoe rondom de teambaas zou daarvan afleiden. Ook Toto Wolff liet weten dat hij wel interesse heeft in Verstappen en gooide daar nog een schepje bovenop door te stellen dat niets uitgesloten kan worden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner reageert voor het eerst op onrust: "Hele moeilijke periode geweest"

Verstappen dient zijn contract uit

Dat er aan de wereldkampioen wordt getrokken, dat vindt Horner niet zo gek, maar hij stelt dat de Red Bull-fans niet hoeven te vrezen voor een vertrek. "Ik ben er zeker van dat hij dat [contract uitdienen red.] zal doen. Hij heeft een geweldig team om zich heen en heeft veel vertrouwen in dat team. We hebben samen ontzettend veel bereikt. Hij heeft zich gecommitteerd aan een overeenkomst tot 2028. Vanuit het team, vanuit Max zijn kant, zijn we vastbesloten om voort te bouwen op het succes dat we al hebben bereikt."

OOK INTERESSANT: 'Red Bull stelt werkneemster achter beschuldigingen Horner op non-actief'

Jos speelt sleutelrol

Jos 'The Boss' luidde afgelopen weekend de noodklok en Horner wil vooral zijn vingers niet branden aan de uitspraken van Verstappen senior. "Natuurlijk heeft Max zijn vader een sleutelrol gespeeld in zijn carrière en om hem naar de Formule 1 te krijgen. Maar Jos is duidelijk zijn eigen man, Max is ook zijn eigen man en we hebben hem zien veranderen van een tiener toen hij bij ons kwam tot een jonge man die heeft bereikt wat hij heeft bereikt. Het is dus niet aan mij om commentaar te geven op de relaties tussen vaders en coureurs. Ze zijn allemaal uniek tussen de verschillende individuen."

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd