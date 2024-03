Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zijn er bepaalde tegenstanders die misbruik maken van de onrust dat nu bij het team is ontstaan na het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Horner heeft de afgelopen weken de kaken stijf op elkaar gehouden en laat zich tijdens de persconferentie in Djedda voor het eerst uit over de situatie.

Begin februari werd bekend dat de teambaas van Red Bull Racing werd onderzocht voor een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag. Het Oostenrijkse moederbedrijf heeft vervolgens een onafhankelijk advocaat onderzoek laten doen en uiteindelijk werd besloten dat Horner kon aanblijven als teambaas. Over de inhoud van het onderzoek werd weinig tot niets medegedeeld en dat is omdat het om een intern onderzoek gaat. Toch lagen de vermeende gesprekken tussen Horner en degene die de klacht heeft ingediend ineens op straat en Jos Verstappen gaf afgelopen weekend aan dat de huidige situatie het team uit elkaar drijft.

Artikel gaat verder onder video

Zwaar voor familie

Voor Horner was het dan ook het moment om zich bij onder meer Total-Motorsport uit te laten over de situatie. "Het is duidelijk een heel moeilijke periode geweest. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. En als die inbreuk ook uw kinderen omvat, en de kritiek die op mijn huwelijk wordt uitgeoefend... Ik heb het grote geluk dat ik een prachtig gezin heb en een zeer ondersteunende vrouw. En ik ben de enige die hierin genoemd wordt."

Om verschillende redenen interessant voor media

Volgens Horner moet het nu dan ook weer over het racen gaan. "We moeten even teruggaan naar de basis. Er is een klacht ingediend en dat is volledig uitgezocht en vervolgens afgewezen. Vanaf dat punt moeten we echt verder gaan en er is veel van de situatie gemaakt en om daarom is het voor verschillende redenen erg interessant voor de media." Het vermeende Whatsapp-gesprek lag ineens op straat, maar Horner blijft nog altijd bij zijn standpunt. "Ik zal geen commentaar geven op anonieme speculaties, maar ik herhaal: ik heb de beschuldigingen altijd ontkend."

Red Bull heeft onderzoek afgerond

Volgens de teambaas van Red Bull Racing zijn er partijen die willen profiteren van de situatie. "De realiteit is dat er een klacht lag en daar is professioneel mee omgegaan door de eigenaren van Red Bull Racing, zijnde Red Bull GmbH. Uiteindelijk heeft de advocaat iedereen gesproken en ondervraagd en alles nagekeken. Uiteindelijk had hij de feiten en heeft hij de conclusie getrokken om de klacht af te wijzen en wat mij betreft laten we het daarbij en gaan we verder."

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd