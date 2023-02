Brian Van Hinthum

Donderdag 16 februari 2023 22:08

De laatste wagen van de tien bolides die in 2023 gaan strijden om het wereldkampioenschap is getoond aan de buitenwereld. Het team van Alpine heeft in de vorm van de A523 laten zien waar zij mee ten strijde trekken. Esteban Ocon en Pierre Gasly reageren op hun nieuwe machine.

Na negen eerdere onthullingen hebben we op donderdag eindelijk de laatste wagen voor het nieuwe seizoen mogen aanschouwen. Het team van Alpine onthulde in Londen net als in 2022 twee liveries. De eerste drie races wordt er gereden met een speciale roze livery wegens de samenwerking met BWT, waarna vervolgens de normale blauwe en roze kleuren terugkeren op de wagen. Met het nieuwe wapentuig hoopt Alpine de jacht op de top drie in te zetten.

Gasly

Dat doet de Franse formatie dit jaar met twee Franse coureurs in dienst. Gasly kan niet wachten om aan de slag te gaan met zijn nieuwe bolide. "Het voelt fantastisch. Hij past goed, ik heb de hele winter gewerkt om in dit pak te passen", lacht de oud-teamgenoot van Max Verstappen. "Ik moet zeggen dat ik extreem enthousiast ben. Het is een prachtige auto en het is een nieuw begin voor mij. Ik ben extreem gemotiveerd en ik kan niet wachten om de baan op te gaan", reageert de voormalig AlphaTauri-coureur.

Ocon

Ook landgenoot Ocon kijkt uit naar het nieuwe seizoen en vertrouwt zijn nieuwe bolide. "Het was super druk, maar het was een hele goede winter. We zijn trots op het werk dat we hebben verricht en een kleine bonus is dat we in de auto hebben gereden. Het is sensationeel om weer te rijden na alle uren die iedereen erin gestopt heeft om deze auto af te leveren. Ik kreeg er een glimlach van op m'n gezicht toen ik er de garage mee uitreed en voor het eerst vol gas gaf", besluit Ocon.

