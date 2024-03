In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Aston Martin kondigde vandaag haar nieuwe aanwinst aan. Bob Bell voegt zich bij het team waar Fernando Alonso en Lance Stroll voor uitkomen, als technisch topman. Bell werkte twee decennia geleden al met Alonso samen, toen de Spanjaard wereldtitels pakte met Renault. De Formule 1 staat op het punt om overschrijdingen van track limits strenger te bestraffen. De FIA heeft nieuwe verklaring uitgebracht waarin het meer duidelijk maakt over de aantijgingen jegens Mohammed Ben Sulayem. Verder stond natuurlijk ook vandaag de soap rondom Christian Horner weer centraal. De bron van de machtsstrijd binnen Red Bull zou voortkomen uit grootse plannen van de Thaise kant van de energydrankfabrikant die het F1-team wil scheiden van het Oostenrijkse bedrijf. George Russell ging in op de geruchten over Max Verstappen die een overstap naar Mercedes zou overwegen. Verstappen zelf nam het vandaag op voor Jos en wees erop dat zijn vader geen leugenaar is en dat hij, Jos en zijn manager Raymond Vermeulen samen een team vormen.

'Red Bull Thailand wil F1-team scheiden van Oostenrijkse energydrankfabrikant met Horner als baas'

Volgens F1-journalist Joe Saward kan het zijn dat het Red Bull Formule 1-team zal worden gescheiden van de energydrankfabrikant. "Er doen geruchten de ronde dat Red Bulls grootaandeelhouder Charlerm Yoovidhya, die 51 procent van de aandelen in handen heeft, overweegt Red Bull Technology Group Ltd uit Red Bull GmbH te halen en het op te zetten als een onafhankelijk automerk," zo schrijft hij in zijn nabeschouwing op Bahrein. "Horner zou dan de eindverantwoordelijke en een aandeelhouder worden van het bedrijf. Dit is eigenlijk heel logisch, want een drankenfabrikant heeft niet echt veel aan een motorbedrijf en een afdeling voor de productie van supercars." Omdat de Oostenrijkse kant van Red Bull naar verluidt van Horner af wil, zouden ze natuurlijk niet willen dat het F1-team niet meer onder Red Bull GmbH valt. Dan kan het namelijk zijn dat ze niks meer over Horner hebben te zeggen. Meer lezen? Klik hier!

Bell aangekondigd als nieuwe directeur techniek van Aston Martin, herenigd met Alonso

Aston Martin heeft aangekondigd dat Bob Bell de uitvoerend directeur wordt van de technische ploeg van het Formule 1-team. Bell zal weer herenigd worden met Fernando Alonso met wie hij twee decennia geleden samenwerkte bij Renault. In die tijd sleepte de Spanjaard twee wereldkampioenschappen binnen. Bell was de technisch adviseur bij Alpine, maar vertrekt dus bij de Fransen. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de afdelingen techniek, engineering en performance van de renstal van Lawrence Stroll. "Ik ben onder de indruk van de vooruitgang die Aston Martin Aramco heeft geboekt in de afgelopen jaren," vertelde een opgetogen Bell. "De kans om ook mee te mogen doen in dat avontuur is ongelooflijk leuk en ik kijk er naar uit om samen te werken met de geweldige technische leiders in Silverstone." Meer lezen? Klik hier!

Russell over geruchten Verstappen en Mercedes: "Als je Max kunt halen, moet je dat doen"

George Russell stelt dat Mercedes een kans om Max Verstappen naar Mercedes te halen zeker niet moet laten liggen. De drievoudig wereldkampioen heeft nog een contract tot eind 2028 en Toto Wolff liet eerder al weten dat hij een goede auto wil bouwen om zo de beste coureurs, inclusief Verstappen, te kunnen verleiden naar Mercedes te komen. "Elk team wil de best mogelijke line-up hebben en op dit moment is hij de beste coureur op de grid. Als je een coureur als Max kunt halen, moet je dat zeker doen. Maar we weten niet precies wat er bij Red Bull aan de hand is en het gaat ons ook niets aan wat er daar gebeurt," aldus Russell tijdens de persconferenties in aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Meer lezen? Klik hier!

F1 past mogelijk tijdstraf voor overschrijden track limits aan: "Maar 5 seconden vond ik al pijnlijk"

Tot vorig Formule 1-seizoen was de standaard tijdstraf voor het te vaak overschrijden van de track limits 5 seconden. Deze wordt dan geïncasseerd tijdens een pitstop of aan de finish. Er is echter veel geklaagd door fans en door een aantal coureurs dat 5 seconden niet genoeg is. We hebben vorig jaar dan ook meerdere keren gezien dat een coureur een andere deelnemer buiten de baan inhaalt, een straf van 5 seconden krijgt, maar met meer dan 5 seconden wegloopt, en dan doet zo'n tijdstraf natuurlijk vrij weinig. De Formule 1 staat daarom op het punt om de tijdstraf te verhogen naar 10 seconden. Niet elke coureur is een voorstander van het verhogen van de tijdstraffen. "Dat klinkt nogal streng," liet Charles Leclerc weten tijdens de persconferenties in Saoedi-Arabië. "Ik vond 5 seconden al best wel pijnlijk. 10 seconden is naar mijn mening teveel." Lando Norris is wél een voorstander van een mogelijke aanpassing van de tijdstraffen. Meer lezen? Klik hier!

FIA komt met verduidelijking van verklaring omtrent aantijgingen jegens Ben Sulayem

FIA-president Mohammed Ben Sulayem ligt onder vuur vanwege twee acties tijdens het F1-seizoen van 2023. Hij zou zich bemoeid hebben met het eindresultaat in Saoedi-Arabië en het circuit van Las Vegas. De internationale autosportbond liet op dinsdagavond middels een verklaring weten op de hoogte te zijn van de aantijgingen, maar op deze woensdag kwam de FIA met een verduidelijking om erop te wijzen dat het rapport over mogelijke beschuldigingen niet per se over Ben Sulayem of de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Las Vegas gaan. "Het is betreurenswaardig en een bron van grote zorg dat de zaak zonder voorafgaande toestemming aan de media is bekendgemaakt en dat bepaalde elementen van het rapport onjuist zijn gerapporteerd", legde een woordvoerder uit tegenover de Associated Press. Meer lezen? Klik hier!

Max Verstappen neemt het op voor vader Jos: "Weet zeker dat hij geen leugenaar is"

Max Verstappen heeft zijn vader Jos verdedigd tegenover de aanwezige pers in aanloop naar de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Jos Verstappen sprak zich uit over de Horner-soap en liet weten dat Red Bull Racing dreigde uit elkaar te vallen en dat het op deze manier niet langer kon doorgaan. Max vertelde tegenover De Telegraaf: "Mijn vader en ik zijn een team, samen met Raymond," vertelde Verstappen tegenover de Nederlandse krant. "Dat zal altijd zo blijven. Ik zie mijzelf niet actief zijn in de Formule 1 zonder hen aan mijn kant. Mijn vader en ik zijn heel close. We bellen elke dag. Hij is altijd heel uitgesproken geweest, ook toen ik nog in een kart reed. En hij is geen leugenaar, dat weet ik wel zeker." Ondanks geruchten over een transfer richting Mercedes, zegt de drievoudig wereldkampioen momenteel van plan te zijn zijn Red Bull-contract voor tot en met 2028 uit te zitten. Meer lezen? Klik hier!

