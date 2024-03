Aston Martin heeft aangekondigd dat Bob Bell de uitvoerend directeur wordt van de technische ploeg van het Formule 1-team. Bell zal weer herenigd worden met Fernando Alonso met wie hij twee decennia geleden samenwerkte bij Renault.

Bell ging voor het eerst aan de slag in de koningsklasse van de autosport bij McLaren waar hij vanaf 1982 zes jaar lang werkte als aerodynamicus, voordat hij hoofd van onderzoek en ontwikkeling werd. In 1997 maakte hij de overstap naar Benetton als senior aerodynamicus, voordat hij voor 1999 tekende bij Jordan als hoofd van autotechnologie. De Ier keerde vervolgens terug naar Benetton wat Renault werd voor het seizoen van 2002. Toen Mike Gascoyne naar Toyota vertrok voor 2003, werd Bell de technisch directeur van Renault. Hij kende grote successen met het Franse team, toen Alonso in 2005 en 2006 wereldkampioen werd. In de nasleep van crashgate moesten Flavio Briatore en Pat Symonds Renault verlaten en werd Bell voor een jaar de nieuwe teambaas, totdat hij vanaf 2011 aan de slag ging als technisch directeur van Mercedes. Na 2014 was hij te vinden bij Marussia als technisch adviseur en vanaf 2016 werkte hij weer voor Renault, wat nu Alpine is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Honda over toekomst Tsunoda in F1: "Moet goed presteren om naar een topteam te gaan"

Vooruitgang Aston Martin

Het team dat een ontzettend slechte Grand Prix van Bahrein meemaakte, zal het nu zonder het advies van Bell moeten doen. De 65-jarige uit Belfast heeft namelijk getekend voor de rol van uitvoerend directeur van de technische ploeg bij Aston Martin. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de afdelingen techniek, engineering en performance van de renstal van Lawrence Stroll. "Ik ben onder de indruk van de vooruitgang die Aston Martin Aramco heeft geboekt in de afgelopen jaren," vertelde een opgetogen Bell. "De kans om ook mee te mogen doen in dat avontuur is ongelooflijk leuk en ik kijk er naar uit om samen te werken met de geweldige technische leiders in Silverstone. De schaal en ambitie van dit project is zeer motiverend. Ik ben een racer, en ik zie de honger en de vastberadenheid van dit team. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan met [teambaas] Mike [Krack] en de rest van het team."

Gerelateerd