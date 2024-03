Richard Verschoor maakte ooit deel uit van het Red Bull-juniorteam. Tegenwoordig rijdt hij in het FIA Formule 2-kampioenschap. De Nederlander vertelt over het gesprek met Helmut Marko, toen de Red Bull-hoofdadviseur had besloten om niet meer door te gaan met Verschoor.

Verschoor begon na het winnen van het Duitse kartkampioenschap en de FIA Karting Academy Trophy aan zijn carrière in de autosport en met succes. Hij sleepte in 2016 de kampioenschappen binnen in het Spaanse Formule 4 en in de SMP F4, allebei op dominante wijze. Halverwege dat seizoen kreeg hij steun van Red Bull. Het jaar daarop bleef hij rijden in de kleuren van Red Bull, maar hij werd negende in de Eurocup Formula Renault 2.0 en de Formula Renault 2.0 Northern European Cup. Dat was, naast zijn derde plek in de Toyota Racing Series in Nieuw-Zeeland, niet genoeg om een plekje in het juniorteam van Red Bull te behouden. Ondertussen heeft hij de Grands Prix van Nieuw-Zeeland en Macau gewonnen en heeft hij ook drie zeges gepakt in de FIA Formule 2, de klasse waarin hij ook dit jaar uitkomt voor Trident.

Eruit geschopt

"Ik heb in mijn eerste jaar in de Formule 4 bij hen gezeten," vertelde Verschoor bij de De Boordradio-podcast over zijn deal met Red Bull. "Ik heb alles gewonnen, twee kampioenschappen. In mijn tweede jaar ging ik naar de Formule Renault, maar toen aan het eind van het jaar ben ik eruit geschopt om het zo maar even te zeggen." De 23-jarige uit Benschop ging vervolgens in op hoe dat ging: "Ik zat tegenover mijn teamgenootje, dat was Neil Verhagen. Hij was achter mij gefinisht in het kampioenschap."

Verschoor in de Red Bull-kleuren op jacht naar de Spaanse F4-titel in 2016

Gesprek van 13 seconden

"Ik vind het nog steeds raar, maar hij werd toen gebeld door Helmut Marko, en ik woonde met [Verhagen] samen in Dordrecht," vervolgde Verschoor. "Hij werd dus plots gebeld door Helmut Marko en toen zag ik hem weglopen. Toen dacht ik: 'Die ligt eruit. Ik ben voor hem [gefinisht], dus ik ga er niet vanuit dat hij doorgaat en ik niet'. Toen kwam hij terug, hij ging weer aan tafel zitten en zei: 'Ik mag op gesprek komen'. Toen dacht ik: 'Oh, dan mag ik ook door'. Ik hoorde maar niks, dus toen heb ik zelf maar Helmut Marko opgebeld. Volgens mij duurde het gesprek maar 13 seconden. Hij zei: 'Sorry, maar het gaat niet door'. Ik was nog jong, ik was pas 17, dus dat kwam wel even binnen, ja. Ik heb geen onderbouwing gehad, maar achteraf snap ik het nu wel. Zij willen gewoon de beste, iemand zoals Max [Verstappen]."

